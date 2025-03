Medaillenregen für Südtirols Athleten

Special Olympics World Winter Games 2025 in Turin

Von: mk

Turin – Die Special Olympics World Winter Games 2025 in Turin sind ein voller Erfolg für Südtirols Athletinnen und Athleten. In den ersten Tagen der Wettkämpfe konnten beeindruckende Erfolge erzielt werden, die den Athleten und ihren Unterstützern viel Freude bereiten.

Am Mittwoch erlebte Laurin Schedereit vom Sportclub Meran einen herausragenden Erfolg, als er im Riesenslalom die Goldmedaille holte. Seine souveräne Leistung auf der Piste setzte den Ton für eine erfolgreiche Wettkampfwoche. Nur einen Tag später sicherte sich Laurin im Super G die Silbermedaille – eine weitere hervorragende Leistung, die seine Vielseitigkeit und seinen Wettkampfeifer unterstreicht.

Auch Georg Verginer von Sport & Friends konnte am Mittwoch eine Goldmedaille im Riesenslalom gewinnen. Georg zeigte auf der Piste seine Stärke und beeindruckte mit einer nahezu fehlerfreien Leistung. Ein weiterer beeindruckender Erfolg war sein achten Platz im Super G am Donnerstag. In einem äußerst stark besetzten Teilnehmerfeld zeigte Georg auch im Super G eine gute Leistung.

Martina Zambarda von Only Dance Meran erlebte mit ihrer ausdrucksstarken und energiegeladenen Darbietung einen ganz besonderen Moment der Emotion und der Genugtuung. Sie holte sich die Goldmedaille in der Kategorie Hip-Hop-Dance. Ihr Ergebnis ist eine große Anerkennung für ihre jahrelange harte Arbeit und ihr großes Engagement im Tanzsport.

Im Langlauf zeigte Peter Schroffenegger von der Lebenshilfe am Donnerstag eine beeindruckende Leistung und erkämpfte sich einen ausgezeichneten sechsten Platz. Seine Ausdauer und sein Kampfgeist führten zu einem respektablen Ergebnis in der anspruchsvollen Kategorie Division M02 über 7,5 Kilometer in der freien Technik.

Die Wettkämpfe bei den Special Olympics World Winter Games 2025 gehen weiter und man blickt gespannt auf weitere großartige Leistungen. Die bisherigen Erfolge sind ein klares Zeichen für den unermüdlichen Einsatz und das außergewöhnliche Talent, das die Südtiroler Sportlerinnen und Sportler auszeichnet.

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Athletinnen und Athleten, die schon bisher nicht nur Medaillen und ausgezeichnete Plätze erreicht haben, sondern auch den Geist von Special Olympics – Inklusion, Teamgeist und Respekt – verkörpern und damit die ‚Flamme der Hoffnung‘ weitertragen. Ihre Erfolge zeigen, was möglich ist, wenn man an sich glaubt und hart arbeitet“, so Martha Stocker, Präsidentin von Special Olympics Team Südtirol.