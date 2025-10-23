Aktuelle Seite: Home > Sport > Medwedew in Wien schon out, Berrettini nach Marathon weiter
Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 18:41 Uhr
Von: apa

In einer Wiederholung des Almaty-Finales vom vergangenen Sonntag hat am Donnerstag bei den Erste Bank Open in Wien der Franzose Corentin Moutet den Spieß umgedreht. Er besiegte den Russen Daniil Medwedew 7:6(3),6:4. Der Sieger von 2022 und Finalist 2023 ist damit schon früh Zuschauer. Zuvor hatten Matteo Berrettini und Cameron Norrie den Spielbetrieb ordentlich verlängert, ehe der italienische Davis-Cup-Spieler den 3:16-Stunden-Marathon 7:6(6),6:7(9),6:4 gewann.

Ähnlich eng wie zuletzt in Almaty verlief auch das nächste Duell Medwedews mit dem unorthodox spielenden Moutet. Vor den Augen von u.a. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und auch Dominic Thiem verlor Medwedew den ersten Satz und im Tiebreak auch die Nerven. Der Schiedsrichter hatte ihm wegen einer angeblichen Zeitüberschreitung verwarnt, Medwedew fuhr den Referee daraufhin mit einem “benutze deinen IQ” an. Aus einem 3:1-Vorsprung wurde so ein 3:7.

Medwedew ließ sich im zweiten Durchgang am rechten Fuß behandeln, kämpfte aber weiter. Als er zum 3:5 ein Break kassierte, war dies die Entscheidung, Moutet, der zwischendurch auch immer wieder Aufschläge von unten eingestreut hatte, servierte zu Null aus. Er glich damit im Head-to-Head mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten auf 2:2 aus.

Sinner musste lange auf zweiten Einsatz warten

Jannik Sinner, dessen Match gegen Landsmann Flavio Cobolli für nicht vor 17.30 Uhr angesetzt war, musste lange warten. Denn das Match vor ihm zwischen Alexander Zverev (GER-2) und Matteo Arnaldi (ITA) begann erst gegen 18.30 Uhr. Verantwortlich dafür war das Auftaktmatch.

Berrettini hätte seinen Arbeitstag schon früher beenden können, doch er verwertete seinen ersten Matchball im zweiten Tiebreak nicht. “Ich bin alt genug aus Tennis-Sicht, dass ich weiß, dass man einfach weiterkämpfen muss”, sagt der Italiener danach. Auch im Vorjahr habe er etwa in Wien gegen Frances Tiafoe eine ähnliche Situation erlebt und dann noch im dritten Satz gewonnen. Jedenfalls zeigte der für das Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna gegen Österreich (19. November) nominierte Weltranglisten-59. seine Kämpferqualitäten.

Miedler und Erler jeweils im Doppel-Viertelfinale

Eine gemischte Bilanz aus österreichischer Sicht gab es am Donnerstag im Doppel: Zunächst mussten sich die Kitzbühel-Finalisten Neil Oberleitner/Joel Schwärzler gleich zum Auftakt der indisch-schwedischen Paarung Yuki Bhambri/Andre Goransson mit 8:10 im Match-Tiebreak des dritten Satzes beugen. Danach besiegte Lucas Miedler an der Seite seines portugiesischen Partners Francisco Cabral das Duo Constantin Frantzen/Robin Haase (GER/NED) 7:5,3:6,10:8.

Die Stockholm-Sieger Alexander Erler/Robert Galloway rangen die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni 6:3,1:6,10:8 nieder. Miedler und Erler hatten im Vorjahr noch gemeinsam den Wien-Titel geholt. Dieses Jahr könnten sie, allerdings erst im Endspiel, aufeinandertreffen.

