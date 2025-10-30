Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label

Von: First Avenue

Die Filzmanufaktur Haunold in Innichen gehört zu den ersten Handwerksbetrieben, die das Nachhaltigkeitslabel Südtirol tragen. Seit elf Generationen ist die Familie Zacher im Handwerk tätig: Sie fertigt hochwertige Erzeugnisse ausschließlich aus reiner Schafwolle. Mit dem Nachhaltigkeitslabel Südtirol macht das Unternehmen ihre wertbewusste Haltung sichtbar.

Mit dem Haunold stand der Hausberg von Innichen Pate für den Namen der Manufaktur im Herzen des historischen Dorfes. Hier bewahren die fünf Geschwister Zacher eine jahrhundertealte Handwerkstradition, die bis auf 1560 zurückreicht: Reine Wolle wird allein und ausschließlich durch Dampf, Druck und Reibung zu festem Filz verfestigt. Die Hausschuhe und Pantoffeln aus der eigenen Produktion sind längst ein Klassiker: Zum einen überzeugen sie mit ihrer dick gewalkten Sohle, zum anderen sind sie langlebig und robust. Das Naturmaterial ist nachwachsend, biologisch abbaubar und kompostierbar. „Wir sind von Grund auf nachhaltig, weil wir nur dieses eine Material verwenden. Auch der Produktionsprozess ist sehr umweltschonend und kommt ohne jegliche chemische Zusatzstoffe aus“, erklärt Christina Zacher, die gemeinsam mit ihren vier Geschwistern das Unternehmen führt. Sie haben das Handwerk von ihrem Vater übernommen und führen es im Wesentlichen unverändert weiter – „aus Überzeugung und aus Respekt vor der Natur“, betont Zacher.

Nachhaltigkeit bedeutet für die Familie weit mehr als die Reduktion von Emissionen: Sie umfasst Verantwortung gegenüber kommenden Generationen und den Willen, bestehende Prozesse immer wieder zu verbessern. Ein besonderes Anliegen sei die Stärkung regionaler Kreisläufe: „Kurze Wege und die enge Zusammenarbeit innerhalb der Region schaffen Unabhängigkeit und gegenseitige Unterstützung“, ist Zacher überzeugt. Wer Haunold-Produkte kauft, erhält nicht nur langlebige Filzerzeugnisse, sondern unterstützt ein Stück gelebte Nachhaltigkeit in Südtirol.

Das Nachhaltigkeitslabel Südtirol Level 2 macht dieses Engagement sichtbar und schafft Vertrauen. Für Betriebe wie Haunold ist es ein Gütesiegel, das belegt: Nachhaltigkeit ist hier nicht Trend, sondern Tradition.

Auch Sie möchten Ihrem nachhaltigen Engagement Sichtbarkeit verleihen? Alle Infos zum Nachhaltigkeitslabel Südtirol finden Sie unter idm-suedtirol.com/nachhaltigkeitslabel