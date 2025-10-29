Tiefgarage im Naturpark?

Von: luk

Kastelruth – In der Gemeinde Kastelruth sorgt ein Bauprojekt an der Talstation der Seis-Seiser Alm-Bahn für Aufsehen. Wie bekannt wurde, verläuft ein Teil der neuen Tiefgarage der Seis-Seiser Alm Bahn AG offenbar im Bereich des Naturparks Schlern-Rosengarten, der zugleich als Natura-2000-Gebiet ausgewiesen ist. Beide Zonen unterliegen strengen Schutzauflagen – eine sogenannte Verträglichkeitsprüfung, die bei solchen Eingriffen gesetzlich vorgeschrieben ist, soll jedoch nicht durchgeführt worden sein.

Offenbar soll das Projekt im Rathaus genehmigt worden sein, ohne dass entsprechende Gutachten oder Auflagen vorlagen, so die Freie Liste Kastelruth. Nach einer Baustellenkontrolle hätten demnach die Forstbehörde und das Amt für Natur nun ein Verfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob der betroffene Teil der Tiefgarage zurückgebaut werden muss. Auch die Staatsanwaltschaft soll Ermittlungen aufgenommen haben.

Die Freie Liste Kastelruth spricht in einer Aussendung von einem „Skandal“ und fordert Aufklärung. Es müsse geklärt werden, ob die Gemeindeverwaltung über die Lage des Bauprojekts im Schutzgebiet informiert war und warum die erforderlichen Prüfungen unterblieben seien. Sollte sich herausstellen, dass gegen geltendes Recht verstoßen wurde, seien ein Baustopp, Geldbußen oder ein Rückbau unumgänglich, so die Liste.