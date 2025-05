Medwedew und Dimitrow schon in 1. Paris-Runde ausgeschieden

Von: apa

Mit Daniil Medwedew und Grigor Dimitrow ist am Dienstag bei den Tennis-French-Open gleich für zwei Akteure aus den Top 16 der Liste der Gesetzten das Aus gekommen. Der ehemalige Weltranglistenerste aus Russland verlor als Nummer elf des Turniers gegen den Briten Cameron Norrie 5:7,3:6,6:4,6:1,5:7. Der auf Position 16 eingestufte Bulgare musste im Duell mit dem US-Amerikaner Ethan Quinn bei einer 2:1-Satzführung aufgeben.

Für Medwedew kam zum sechsten Mal schon in der 1. Paris-Runde das Aus, zum ersten Mal im fünften Aufeinandertreffen auf der ATP-Tour mit Norrie setzte es eine Niederlage. Dimitrow wurde schon im zweiten Satz am linken Oberschenkel behandelt und war im gesamten dritten Satz in der Bewegung eingeschränkt. Nachdem er diesen verloren hatte, beendete er die Partie frühzeitig. Einen Start nach Maß verzeichnete hingegen Alexander Zverev, der Deutsche schaltete den US-Amerikaner Learner Tien mit 6:3,6:3,6:4 aus. Auch der Australier Alex de Minaur blieb gegen den Serben Laslo Djere beim 6:3,6:4,7:6(6) ohne Satzverlust.

Im Doppel meisterte Alexander Erler mit dem Deutschen Constantin Frantzen die Auftakthürde Luciano Darderi/Diego Hidalgo (ITA/ECU) mit einem 2:6,6:3,7:6(10:5)-Erfolg.