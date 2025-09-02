Aktuelle Seite: Home > Sport > Meister Sturm angelt sich Austria-Angreifer Malone
Neuer Verteidiger für Sturm-Coach Säumel

Meister Sturm angelt sich Austria-Angreifer Malone

Dienstag, 02. September 2025 | 19:06 Uhr
Neuer Verteidiger für Sturm-Coach Säumel
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Fußball-Meister Sturm Graz hat sich am Dienstag die Dienste von Angreifer Maurice Malone gesichert. Wie die Steirer bekanntgaben, unterzeichnete der 25-jährige Deutsche einen “langfristigen Vertrag” und soll nicht zuletzt den am Montag erfolgten Abgang von William Böving zu Mainz 05 kompensieren. Für die finanziell geplagte Austria ist es nach dem Verkauf von Dominik Fitz in die USA die zweite willkommene Geldspritze in diesem Sommer.

Erst Ende Mai hatte die Austria die Kaufoption auf den Leihspieler des FC Basel gezogen und ihn mit einem Kontrakt bis Sommer 2027 ausgestattet. Etwas mehr als drei Monate später sind die schwach in die Saison gestarteten Favoritner einen ihrer gefährlichsten Spieler schon wieder los. Seit der vergangenen Saison zeichnete Malone in 48 Pflichtspielen für 16 Tore und 7 Assists verantwortlich. Davor hatte der ehemalige DFB-U21-Stürmer für den WAC in 29 Partien 9 Tore und 11 Vorlagen markiert.

“Tempo, Tiefgang und körperliche Präsenz”

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen durfte sich über einen “Stürmer mit Tempo, Tiefgang sowie körperlicher Präsenz” freuen, der “mit seiner Erfahrung einen entscheidenden Teil” dazu beitragen werde, “dass wir unsere Ziele erreichen.” Malone soll den Grazern nicht zuletzt in der Europa League helfen, der Transfer ging am letzten Tag der EL-Anmeldefrist über die Bühne.

Auch Verteidiger neu an Bord

Ebenfalls am Dienstag sicherte sich Sturm die Dienste von Jeyland Mitchell. Der Abwehrspieler aus Costa Rica kommt leihweise bis Saisonende von Feyenoord Rotterdam, im Sommer können die Grazer den 20-Jährigen fix verpflichten. Der 20-fache Teamspieler wechselte im Vorjahr zu Feyenoord, wo er es auf neun Pflichtspiele brachte, sieben davon in der Champions League. Laut Parensen kann Mitchell als Innenverteidiger und auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
85
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
83
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
73
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
58
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 