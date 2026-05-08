Mensonen-Rückkehr: HC Eppan stellt Weichen für 2026/2027

Von: mk

Eppan – Der HC Eppan Pirates setzt ein klares Zeichen für die neue Saison und richtet den Blick gezielt nach vorne: Jarno Mensonen kehrt als Headcoach nach Eppan zurück.

Der finnische Trainer ist in Eppan bestens bekannt und hat auch darüber hinaus in Italien seine Qualitäten unter Beweis gestellt. In seiner ersten Amtszeit führte er den HC Eppan in der Saison 2012/13 zum Meistertitel in der Serie A2 und schrieb damit Vereinsgeschichte. Auch bei seiner Rückkehr in der Saison 2017/18 knüpfte er an diese Erfolge an und holte mit den Pirates erneut den Titel.

Neben seinen Erfolgen in Italien sammelte Mensonen auch international wertvolle Erfahrung. Beim finnischen Traditionsclub Lukko Rauma arbeitete er intensiv im Nachwuchsbereich und entwickelte als Trainer der U18- und U20-Teams zahlreiche Talente in Richtung Profihockey.

Mensonen steht für strukturiertes, schnelles und modernes Eishockey und gilt als Trainer, der Teams formt und junge Spieler gezielt weiterentwickelt. „Ich kenne Jarno noch aus meiner Zeit als Spieler und weiß, wie er arbeitet. Er verlangt viel von sich selbst – und deshalb auch von seinen Spielern. Wir haben in den letzten Jahren stark in die Entwicklung eigener Spieler investiert, und nun möchten wir mit einer klaren Struktur auch den Fokus verstärkt auf die erste Mannschaft legen“, erklärt David Ceresa, Vorstandsmitglied des HC Eppan.

Mit der Rückkehr von Mensonen unterstreichen die Pirates ihre Ambitionen: Die Fans dürfen sich auf attraktives Hockey, klare Strukturen und eine Mannschaft freuen, die mit hoher Intensität und Leidenschaft autritt.