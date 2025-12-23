Meran bezwingt Tabellenführer

Von: mk

Bozen – Der HC Meran/o Pircher fügte Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors am Montag die zweite Niederlage in Folge zu. Die Südtiroler setzten sich vor heimischem Publikum im Shootout durch. Im direkten Duell um Platz zwei feierte KHL Sisak einen überzeugenden Shutout-Heimsieg gegen Meister EK Die Zeller Eisbären. Zudem beendete HDD Jesenice die Siegesserie der Rittner Buam SkyAlps, während auch Kitzbühel, Cortina und Gröden erfolgreich blieben.

HC Meran/o Pircher – Red Bull Hockey Juniors 3:2 SO (1:1, 1:0, 0:1)

Schuster brachte die Salzburger in der neunten Minute in Führung, Stefanson glich wenig später aus. Kurz vor der zweiten Drittelpause traf Cruseman im Powerplay zum 2:1 für Meran. Eliseev erzielte zu Beginn des Schlussdrittels in doppelter Überzahl den Ausgleich, womit es auch in die Verlängerung ging. Trotz zahlreicher Ausfälle und dem Einsatz mehrerer U17-Spieler zeigten die Juniors eine engagierte Leistung, am Ende jubelten aber die Hausherren: Nach torloser Overtime sicherte Claesson im Penaltyschießen den Zusatzpunkt.

KHL Sisak – EK Die Zeller Eisbären 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Sisak sicherte sich im direkten Duell um Rang zwei wertvolle Punkte. Yeob brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Panasenko kurz nach Beginn des zweiten Drittels in Unterzahl auf 2:0 erhöhte. Zell tat sich in dieser Phase schwer, zu klaren Chancen zu kommen, während Sisak seine Möglichkeiten eiskalt nutzte. Brus stellte mit einem präzisen Schuss auf 3:0, und Yeob fixierte in der 44. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand. Für die Pinzgauer endete damit eine Serie von drei Siegen.

Hockey Unterland Cavaliers – Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:4 OT (0:0, 2:2, 1:1)

Das Schlusslicht verlangte Kitzbühel alles ab, am Ende setzten sich die Tiroler in der Verlängerung durch. Nach einem torlosen Startdrittel ging Kitzbühel in Führung, doch Unterland drehte die Partie und es ging schließlich beim Stand von 2:2 in die zweite Pause. Auch im Schlussdrittel legten die Gastgeber erneut vor, aber die Adler fanden abermals die Antwort. In der Overtime wurde Loshing mit seinem zweiten Treffer – 18 Sekunden vor dem Ende – zum Matchwinner.

Rittner Buam SkyAlps – HDD Jesenice 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Die Siegesserie der Rittner Buam SkyAlps ist nach fünf Erfolgen in Folge gerissen. Die Südtiroler starteten stark und gingen durch Manuel Öhler in Führung, doch Koblar glich noch im ersten Drittel aus. Auch im zweiten Abschnitt blieb Ritten spielbestimmend und traf durch Felicetti erneut, bevor Oblak mit einem Distanzschuss das 2:2 erzielte. Im Schlussdrittel nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt: Slivnik brachte Jesenice erstmals in Front, Burgar legte zum 4:2 nach. Trotz Schlussoffensive blieb Ritten ohne weiteren Treffer.

S.G. Cortina Hafro – HC Migross Asiago 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Cortina feierte den fünften Sieg in Folge. Massimo Pietroniro eröffnete den Torreigen und erhöhte im zweiten Drittel auf 3:0. Früh im Schlussabschnitt stellte Kalajanniska auf 4:0, ehe Asiago mit einem Doppelschlag kurzzeitig verkürzte. Am Ende setzte sich Cortina aber souverän mit 5:2 durch, für die Gäste war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Nach einem torlosen ersten Drittel sahen über 1.100 Fans noch neun Treffer. Zunächst lag Sterzing zweimal in Führung, doch Gröden glich jeweils aus und drehte die Partie in der 29. Minute zu seinen Gunsten. Im Schlussabschnitt zog die Furie davon und feierten einen klaren 6:3-Heimerfolg. Pitschieler schnürte dabei einen Hattrick, Neuzugang Dostalek traf bei seinem Debüt doppelt.Alps Hockey League.

