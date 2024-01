Meraner gegen die Juniors ohne Chance

Meran – Im ersten Alps Hockey League Spiel im Jahr 2024 setzten sich die Red Bull Hockey Juniors gegen den HC Meran/o Pircher klar mit 6:2 durch und machten somit einen großen Schritt in Richtung Master Round und Playoffs. Als Tabellendritter haben die Juniors vier Punkte Vorsprung auf den Siebenten Cortina, das genauso wie die übrigen Teams morgen die 29. und vorletzte Runde im Grunddurchgang absolviert.

Der Tabellenneunte HC Meran/o Pircher musste sich im sechsten AHL-Spiel gegen die Red Bull Hockey Juniors zum sechsten Mal geschlagen geben. Dabei gingen die Gäste bereits in der vierten Minute durch Joseph Garreffa in Führung. Danach übernahmen aber die Juniors, die erstmals nach zuvor drei Niederlagen am Stück siegreich waren, das Kommando und stellten noch im ersten Drittel auf 5:1. Kalle Myllymaa traf doppelt. Im Mittelabschnitt legten die Juniors bereits nach 66 Sekunden einen weiteren Treffer nach, ehe es bis zur 54. Minute dauerte, bevor Calder Anderson für Meran auf 2:6 verkürzte und zugleich den Endstand herstellte.

Die 29. und vorletzte Runde im Grunddurchgang der Alps Hockey League wird am morgigen Mittwoch mit sieben Partien abgeschlossen. Sollte entweder Cortina oder Sterzing nach 60 Minuten verlieren, können die Red Bull Hockey Juniors nicht mehr aus den Top-6 verdrängt werden und wären somit fix für die Master Round und Playoffs qualifiziert.

Alps Hockey League | 02.01.2024:

Red Bull Hockey Juniors – HC Meran/o Pircher 2:6 (5:1, 1:0, 0:1)

Referees: KAINBERGER, OREL, Seewald J., Telesklav. | Zuschauer: 105

Goals RBJ: 1:1 Myllymaa K. (9./PP1 Steffler D. – Helander J.), 2:1 Ramoser J. (15./PP1 Hellander J. – Myllymaa K.), 3:1 Wurzer M. (16. Murnieks D. – Vinzens P.), 4:1 Cernik D. (16. Sandholzer L. – Haiböck F.), 5:1 Myllymaa K. (20. Vinzens P. – Wurzer M.), 6:1 Murnieks D. (22. Wurzer M. – Hörl L.)

Goals HCM: 0:1 Garreffa J. (4. Tomasini P. – McNally B.), 2:6 Anderson C. (54. McNally B. – Ritchie N.)