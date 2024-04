Messi führt Inter Miami mit Doppelpack zu nächstem Sieg

Weltfußballer Lionel Messi drückt der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) weiter seinen Stempel auf. Beim 4:1-Erfolg seines Clubs Inter Miami bei New England Revolution erzielte der Argentinier am Samstag (Ortszeit) einen Doppelpack (32., 68.) und bereitete die beiden Treffer durch Benjamin Cremaschi (83.) und Luis Suárez (89.) vor. Der 36-Jährige hält damit in sieben Saisoneinsätzen bei neun Treffern und sieben Vorlagen – laut Inter ein Bestwert der Liga-Historie.

Messi ist zudem der erste Spieler in der Geschichte der MLS, der fünf Spiele in Folge an mindestens zwei Toren beteiligt war. Inter Miami, das im Vorjahr das Play-off klar verpasst hatte, als Messi, aber auch Sergio Busquets und Jordi Alba erst während der Saison in die USA wechselten, steht mit 21 Punkten aus elf Spielen an der Spitze der Eastern Conference. Zur Partie bei New England waren 65.612 Fans gekommen und bescherten den Gastgebern im Foxborough-Stadion einen Zuschauerrekord.