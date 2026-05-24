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Entsetzen bei Milan-Coach Allegri

Milan und Juventus verpassen die Champions League

Sonntag, 24. Mai 2026 | 23:14 Uhr
Entsetzen bei Milan-Coach Allegri
APA/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI
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Von: APA/Reuters

Die AC Milan hat zum zweiten Mal hintereinander die Qualifikation für die Fußball-Champions-League verpasst. Die “Rossoneri” unterlagen am Sonntag in der letzten Runde der italienischen Meisterschaft zuhause Nachzügler Cagliari trotz früher Führung 1:2. Als Tabellensechster muss das Team von Massimiliano Allegri mit der Europa League vorliebnehmen. Neben Milan muss auch Juventus im “Konzert der Großen” zuschauen.

Das Derby in Turin zwischen Torino und Juventus wurde nach Fanausschreitungen um eine Stunde verspätet angepfiffen. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde ein Juventus-Fan schwer verletzt. Hinter Meister Inter Mailand und Napoli zogen AS Roma mit einem 2:0 in Verona und erstmals auch Como in die “Königsklasse” ein. Der hochgerüstete Verein vom Comer See erfüllte mit dem 4:1 beim nunmehrigen Absteiger Cremonese seine Pflicht.

Napoli-Trainer Antonio Conte erklärte nach dem 1:0-Sieg gegen Udinese seinen Rücktritt. Er holte mit den Süditalienern 2025 die Meisterschaft und 2026 den Cup. “Eines ist mir in Neapel nicht gelungen: Ich habe es nicht geschafft, alle zusammenzubringen. Ich habe zu viel Gift und Boshaftigkeit gesehen”, sagte Conte. “Der Moment, in dem man die Dinge nicht mehr mit Leichtigkeit erledigen kann, ist für mich ein Rückschritt.” Er gilt als Favorit auf den freien Teamchef-Posten Italiens.

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