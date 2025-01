Mit doppelter Verstärkung in die nächste Dreifachschicht

Von: Ivd

Klobenstein – Der Spielplan der Rittner Buam SkyAlps hat es im Moment in sich, in jeder Woche stehen die Blau-Roten mindestens zwei, wenn nicht drei Mal auf dem Eis. Auch in den nächsten fünf Tagen werden die Buam drei Spiele bestreiten. Sie dürfen aber auf Verstärkung zählen: Mit Mads Larsen kommt ein dänischer Verteidiger aus der ICE Hockey League auf den Ritten und mit Joachim Ramoser könnte es auch noch zu einem Traum-Comeback kommen.

Den Namen Joachim Ramoser kennt man im Eishockey-verrückten Südtirol und insbesondere auf dem Ritten. Schließlich ist der 29-Jährige aus Oberbozen, bei den Rittner Buam hat er in seiner Karriere aber nur in seinen ganz jungen Jahren gespielt. Dafür in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), wo er insgesamt 133 Mal auf dem Eis stand, für Mannschaften der Kaliber EHC München, ERC Ingolstadt oder Nürnberg Ice Tigers. Seine Karriere hätte noch besser sein können, wäre Ramoser nicht immer wieder von Verletzungen gebremst geworden. Kreuzbandriss, Knorpelschaden, Korrekturen im Knie – der 1,78 Meter große und 93 Kilogramm schwere Flügelstürmer war vom Pech verfolgt. Seit einigen Monaten geht es ihm aber besser und jetzt will er es noch einmal wissen: Seit Saisonbeginn ist Ramoser regelmäßig beim Training der Rittner Buam SkyAlps dabei und am Donnerstag gegen KHL Sisak wird der 69-fache italienische Nationalspieler wohl auch sein Comeback feiern.

Dann könnte auch der zweite Neuzugang der Rittner Buam SkyAlps zum ersten Mal für seinen neuen Verein auf dem Eis stehen. Hierbei handelt es sich um den dänischen Verteidiger Mads Larsen, der zuletzt beim EC KAC spielte, dort aber nicht bestätigt wurde. Einen neuen Verein hat Larsen auf dem Ritten gefunden, wo er aller Voraussicht nach die Rolle von Erno Hopponen einnehmen wird. Der Finne und die Rittner Buam SkyAlps haben den Vertrag aufgelöst, das Ausländerkontingent wurde mit Larsen wieder aufgefüllt. Der 1,80 Meter große und 82 Kilogramm schwere, 29-jährige Däne kennt die Buam bereits, schließlich hat er in der Saison 2022-23 beim EHC Lustenau gespielt und ist damals auch auf die Blau-Roten getroffen. Die Jahre zuvor spielte Larsen in Dänemark und Schweden, die letzte Saison absolvierte er bei bei VHK Vsetin in Tschechien. Dann folgte in dieser Saison der Sprung zu den Blue Devils Weiden in er DEL2 und dann weiter zum Klagenfurter AC in der ICE Hockey League, ehe Larsen nun zum zweiten Mal in der Alps Hockey League anheuert.

„Wir hoffen, dass wir uns mit diesen beiden Spielern entscheidend verstärken konnten für die nächsten Aufgaben. Die Italienmeisterschaft steht vor der Tür, außerdem wollen wir in den letzten Spielen der Regular Season eine gute Ausgangslage für die Playoffs der Alps Hockey League schaffen. Besonders Joachim (Ramoser, Anm. d. Red.) wünschen wir alles Gute für sein Comeback nach dieser langen Leidenszeit“, freuen sich die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath. Die Regular Season geht schon in dieser Woche mit drei Spielen weiter: Am Donnerstag und am Sonntag stehen die Heimspiele gegen KHL Sisak und Red Bull Hockey Juniors auf dem Programm, am Samstag müssen die Rittner Buam SkyAlps bei den Adlern Stadtwerke Kitzbühel ran.