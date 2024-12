Mit seinen Sprüchen erlangte er Kultstatus: Dialoge Meran mit Günther Steiner

Von: mk

Meran – Er ist ohne Frage ein Star in der Formel 1 – der Meraner Günther Steiner. Er sitzt zwar nicht im engen Cockpit der pfeilschnellen Boliden, doch er ist einer, der hinter den Kulissen die Fäden zieht.

Zehn Jahre lang war Steiner Teamchef des Haas-F1-Teams. Davor war er als Geschäftsführer und technischer Direktor unter anderem für Red Bull, Jaguar Racing, das Ford World Rallye Team und das Opel Performance Center tätig.

2024 trennten sich die Wege des US-amerikanischen Rennstallbesitzers Gene Haas und des Teamchefs Günther Steiner. Doch seine Karriere in der Formel 1 ist damit keineswegs zu Ende. Seit der diesjährigen Rennsaison ist Steiner TV-Experte für die Formel 1 bei RTL. Seine Fachkenntnis wird bewundert, sein Ratschlag geschätzt, und das nicht erst, seitdem Steiner in der Netflix-Serie “Drive to survive” zum Star aufgestiegen ist.

Mit seinen Sprüchen sorgte Günther Steiner immer wieder für Unterhaltung und erlangte Kultstatus. Im April 2023 veröffentlichte er das Buch “Surviving to Drive”, in welchem er höchst interessante Einblicke in die Arbeit als Teamchef gibt. Steiner lebt mit seiner Frau Gertraud und Tochter Greta in Mooresville im US-Bundesstaat North Carolina. Doch zweimal im Jahr zieht es ihn zurück in die Heimat.

Im Rahmen der “Dialoge Meran” ist Günther Steiner am 20. Dezember 2024 Gast von Eberhard Daum. Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr im Bürgersaal des Kurmittelhauses in der Otto-Huber-Straße. Der Eintritt ist frei.