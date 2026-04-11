“Morgen habe ich nichts zu verlieren”

Von: luk

Monte Carlo – Der Südtiroler Tennisprofi Jannik Sinner zeigt sich nach seinem Einzug ins Finale des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo zufrieden und fokussiert. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen Alexander Zverev betonte der junge Athlet aus Sexten vor allem seine starke Leistung.

“Ich bin sehr zufrieden. Ich bin hierhergekommen, um Antworten und Feedback zu bekommen”, sagte Sinner unmittelbar nach dem Match. Er habe sich von Beginn an „sehr solide“ gefühlt und besonders von der Grundlinie aus stark gespielt. “Wenn man gleich mit einem Break in Führung geht, verändert das die Dynamik eines Spiels”, so der Südtiroler.

Mit Blick auf das Finale beim Monte-Carlo Masters zeigte sich Sinner kämpferisch. Dabei könnte es zum Duell mit Carlos Alcaraz – der Weltranglistenerste – kommen, der als Favorit gilt. “Ich kann es kaum erwarten. Dafür trainiert man, dafür steht man morgens auf”, erklärte Sinner.

Ein mögliches Aufeinandertreffen mit dem Spanier vor den French Open wäre für ihn ein wichtiger Test: “Für mich wäre das sehr wertvoll, aber ich habe nichts zu verlieren. Schon das Erreichen des Finals ist für mich ein großer Erfolg.”

Für Sinner steht nun nur noch “die letzte Anstrengung” an, mit der guten Chance auf einen weiteren prestigeträchtigen Titel.