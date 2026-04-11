Aktuelle Seite: Home > Sport > “Morgen habe ich nichts zu verlieren”
Sinner nach Halbfinalsieg in Monte Carlo

“Morgen habe ich nichts zu verlieren”

Samstag, 11. April 2026 | 16:22 Uhr
Sinner in Doha schon out
APA/APA/AFP/KARIM JAAFAR
Schriftgröße

Von: luk

Monte Carlo – Der Südtiroler Tennisprofi Jannik Sinner zeigt sich nach seinem Einzug ins Finale des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo zufrieden und fokussiert. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen Alexander Zverev betonte der junge Athlet aus Sexten vor allem seine starke Leistung.

“Ich bin sehr zufrieden. Ich bin hierhergekommen, um Antworten und Feedback zu bekommen”, sagte Sinner unmittelbar nach dem Match. Er habe sich von Beginn an „sehr solide“ gefühlt und besonders von der Grundlinie aus stark gespielt. “Wenn man gleich mit einem Break in Führung geht, verändert das die Dynamik eines Spiels”, so der Südtiroler.

Mit Blick auf das Finale beim Monte-Carlo Masters zeigte sich Sinner kämpferisch. Dabei könnte es zum Duell mit Carlos Alcaraz – der Weltranglistenerste – kommen, der als Favorit gilt. “Ich kann es kaum erwarten. Dafür trainiert man, dafür steht man morgens auf”, erklärte Sinner.

Ein mögliches Aufeinandertreffen mit dem Spanier vor den French Open wäre für ihn ein wichtiger Test: “Für mich wäre das sehr wertvoll, aber ich habe nichts zu verlieren. Schon das Erreichen des Finals ist für mich ein großer Erfolg.”

Für Sinner steht nun nur noch “die letzte Anstrengung” an, mit der guten Chance auf einen weiteren prestigeträchtigen Titel.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Erneute Gülle-Einleitung in einem Bach
Kommentare
63
Erneute Gülle-Einleitung in einem Bach
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
Kommentare
54
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
Landesregierung legt Standards fest: Pflichtausbildung für private Zimmervermieter kommt
Kommentare
48
Landesregierung legt Standards fest: Pflichtausbildung für private Zimmervermieter kommt
Mehr Lohn im Bildungsbereich: Einigung erzielt
Kommentare
42
Mehr Lohn im Bildungsbereich: Einigung erzielt
Trump an die Ungarn: “Wählt Orban”
Kommentare
35
Trump an die Ungarn: “Wählt Orban”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 