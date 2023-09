Nachwuchsathleten glänzen beim Ladurner GP in Reischach

Reischach/Bozen – Bei strahlendem Sonnenschein fand am Sonntag nach zweieinhalbmonatiger Pause in Reischach im Pustertal die fünfte und zugleich vorletzte Etappe des Ladurner-Grand-Prix 2023 statt.

Bei den U16 glänzten die Damen vom ASV Sterzing. Sophie Seehauser siegte über 300 m, Lena Trenkwalder entschied den 1000-m-Lauf für sich. Zusammen mit Maria Sailer und Judith Seidner gewannen sie auch noch die 4×100-m-Staffel. Doppelsiege gab es auch für die SG Eisacktal, mit 80-m-Sprinterin Lene Goller und Dreispringer Ilaria Stuffer. Bei den gleichaltrigen Burschen zeigte Manuel Antonucci eine starke Vorstellung und entschied den 80-m-Sprint in 9.77 Sekunden sowie den Weitsprung (6.36 m) für sich. Glänzen konnten wie so oft die Athleten von der SAB: Manuel Lorenzon feierte einen Doppelsieg, gleich wie Andrea Bassani. Zwei Mal ganz oben auf dem Podest stand außerdem der Lananer Frederic Schöpf (300 m + Weit).

Auch die Athleten der Altersklasse U14 ließen auf der wunderschönen Anlage in Reischach aufhorchen. Bei den Mädchen feierte Katharina Agstner vom SSV Bruneck einen Dreifachsieg: Die Lokalmatadorin gewann den 60-m-Sprint, anschließend den Weitsprung sowie den Staffelbewerb über 4×100 m. Ein starkes Wochenende hatte auch ihre Teamkollegin Leni Winkler, die den 60-m-Hürdenlauf für sich entschied. Bei den Burschen glänzte Jordi Targa (60 m + Weit).

Das Finale des Ladurner Grand Prix findet am 30. September in der Landeshauptstadt Bozen statt.

Die Ergebnisse beim 5. Ladurner Grand Prix – Bruneck:

Mädchen U16

80m: 1. Lene Goller (SG Eisacktal) 10.60

300m: 1. Sophie Seehauser (ASV Sterzing) 43.92

1000m: 1. Lena Trenkwalder (ASV Sterzing) 3:18.86

80m Hürden: 1. Aurelia Feichter (SV Lana) 12.95

Hoch: 1. Sarah Peroni (SAB) 1.52

Weit: 1. Greta Amhof (SSV Bruneck) 5.06

Drei: 1. Ilaria Stuffer (SG Eisacktal) 9.92

Kugel: 1. Nora Dametto (Südtirol Team Club) 11.43

Speer: 1. Selma Göller (ASC Passeier) 40.67

Staffel 4x100m: 1. ASV Sterzing (Maria Sailer, Lena Trenkwalder, Sophie Seehauser, Judith Seidner) 52.31

Buben U16

80m: 1. Manuel Antonucci (SV Lana) 9.77

300m: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 39.68

1000m: 1. Alessandro Rossetto (SAF Bolzano) 3:05.52

100m Hürden: 1. Manuel Lorenzon (SAB) 15.37

Hoch: 1. Manuel Lorenzon (SAB) 1.81

Weit: 1. Manuel Antonucci (SV Lana) 6.36

Drei: 1. Andrea Bassani (SAB) 11.18

Kugel: 1. Luca De Biasi (SAB) 11.90

Speer: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 46.38

Staffel 4x100m: 1. SAB (Stefano Rossi, Jacopo Senatore, Samuele Scavazza, Andrea Bassani) 47.96

Mädchen U14

60m: 1. Katharina Agstner (SSV Bruneck) 8.74

600m: 1. Emma Oberhuber (ASV Sterzing) 1:52.42

60m Hürden: 1. Leni Winkler (SSV Bruneck) 10.48

Hoch: 1. Julia Engl (SSV Bruneck) 1.37

Weit: 1. Katharina Agstner (SSV Bruneck) 4.46

Kugel: 1. Angelica Flaim (SAF Bolzano) 10.45

Ball: 1. Maria Gogl (ASV Sterzing) 41.04

Staffel 4x100m: 1. SSV Bruneck (Anna Renzler, Leni Winkler, Franziska Patzleiner, Katharina Agstner) 56.38

Buben U14

60m: 1. Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 8.26

600m: 1. Moritz Knoll (Ritten Sport) 1:39.18

60m Hürden: 1. Paul Kaden (SG Eisacktal) 9.99

Hoch: 1. David Neunhäuserer (SSV Bruneck) 1.49

Weit: 1. Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 4.56

Kugel: 1. Alessandro Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 12.37

Ball: 1. Almir Nuhiji (SG Eisacktal) 50.47

Staffel 4x100m: 1. ASV Sterzing (Zubaer Chowdhury, Ivan Partacini, Anton Volgger, Johannes Pichler) 55.73

Südtiroler Athleten überzeugen in Haslach

Am Wochenende ging in der Landeshauptstadt das 6. Meeting „Memorial Franco Criscuolo“ über die Bühne. Die Veranstaltung der SAF Bozen fand in Ehren von Franco Criscuolo statt, der am 11. Dezember 2017 im Alter von 91 Jahren verstorben war.

Criscuolo gründete im Jahre 1953 den Bozner Verein. Auf der Sportanlage im Drusus-Stadion bildete er mehrere Tausende Athleten und Athletinnen aus, unter ihnen Erica Rossi, Silvana Zangirolami und Maria Grazia Bertoldo.

In Haslach gab es insgesamt acht Südtiroler Tagessiege, die Hälfte davon holten die Damen. Sylvia Bachmann vom Südtirol Team Club setzte sich über 400 m in 1:02.47 Minuten durch, die Sterzingerin Lara Vorhauser entschied hingegen das 1500-m-Rennen in 4:48.77 Minuten für sich. Die Pustererin Julia Moser (SSV Bruneck) stoppte die Zeitmessung über 400 m Hürden in 1:06.83 Minuten. Eigengewächs Nicole Castlunger war im U16-Hammerwurf mit 41.33 m eine Klasse für sich.

Bei den Herren konnte sich Ebrima Bojang in Szene setzen. Der 400-m-Läufer vom Athletic Club 96 Bozen siegte in guten 49.79 Sekunden. Alexander Mayr vom SSV Bruneck war über 1500 m (4:14.61) nicht zu schlagen. Über Gold durften sich auch die beiden Diskuswerfer Leo Masi (U18, 36.76 m) und Mattia Cruciotti (U20, 27.91 m) freuen.

Die Ergebnisse beim 6. Meeting „Memorial Franco Criscuolo“ – Haslach:

Damen

100m: 1. Giulia Guarriello (Atletica Guastalla Reggiolo) 12.42

400m: 1. Sylvia Bachmann (Südtirol Team Club) 1:02.47

1500m: 1. Lara Vorhauser (ASV Sterzing) 4:48.77

400m Hürden: 1. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:06.83

Weit: 1. Giulia Riccardi (GS Trilacum) 6.22

Hammer U16: 1. Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 41.33

Herren

100m: 1. Francesco Zatelli (Atletica Trento) 10.96

400m: 1. Ebrima Bojang (Athletic Club 96 Bozen) 49.79

1500m: 1. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 4:14.61

400m Hürden: 1. Francesco Marconi (Trevisatletica) 53.70

400m Hürden U18: 1. Giovanni Camerin (Atletica Vicentina) 58.48

Hoch: 1. Stefano Ramus (Atletica Valli di Non e Sole) 2.10

Diskus: 1. Alberto Chiusole (Lagarina Crus Team) 43.29

Diskus U18: 1. Leo Masi (SAF Bolzano) 36.76

Diskus U20: 1. Mattia Cruciotti (Südtirol Team Club) 27.91