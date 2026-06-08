Nadja Ranalter gewinnt die erste Etappe des Jugend-Italiencups im Leadklettern

Von: mk

L’Aquila – Am vergangenen Wochenende fand in L’Aquila die erste Etappe des Jugend-Italiencups im Leadklettern für die Kategorien U17 und U15 statt. Insgesamt 19 AVS-Athletinnen und AVS-Athleten aus Südtirol reisten zu diesem Wettkampf in den Süden Italiens. Nadja Ranalter kehrte als souveräne Siegerin in ihrer Kategorie zurück.

Wie gewohnt galt es zunächst, die Qualifikationsrunde zu überstehen, um sich einen Platz unter den jeweils acht besten Kletterinnen und Kletterern pro Kategorie und damit einen Finalstart zu sichern.

In der Kategorie U17 männlich gelang dies den beiden Meraner Athleten Pier Giulio Paglierani, der sich als Fünfter qualifizierte, sowie Daniel Oberrauch, der als Achter ins Finale einzog.

Auch in der Kategorie U15 konnten sich jeweils zwei AVS-Athleten und AVS-Athletinnen durchsetzen: Jakob Hofer (AVS Passeier) und Simon Fill (AVS Brixen) qualifizierten sich bei den Burschen beide punktegleich auf Rang sieben für das Finale. Bei den Mädchen überzeugten Nadja Ranalter (AVS Brixen) mit Platz vier sowie ihre Teamkollegin Vera Nagler mit Rang sechs und lösten damit souverän ihre Finaltickets.

Im Finale der U17-Burschen zeigte Pier Giulio Paglierani eine starke Leistung und belegte am Ende den ausgezeichneten fünften Platz. Daniel Oberrauch konnte sich im Finale nicht mehr steigern und blieb auf Rang acht.

In der Kategorie U17 weiblich demonstrierte Nadja Ranalter ihr großes Potenzial eindrucksvoll: Sie kletterte bis zum Griff 26+, eine Höhe, die von keiner anderen Athletin erreicht wurde, und sicherte sich damit souverän den Sieg bei dieser ersten Etappe der Coppa Italia Giovanile. Vera Nagler rundete das Ergebnis mit einem sehr guten vierten Platz ab.

Bei den U15-Burschen überzeugte Jakob Hofer (AVS Passeier) ebenfalls mit einer starken Leistung und verpasste das Podest nur knapp – am Ende belegte er Rang vier. Simon Fill erreichte im Finale den siebten Platz.

Die nächste und zugleich letzte Etappe des Jugend-Italiencups Lead findet in zwei Wochen in Verona statt. Auch dort hoffen wir auf weitere starke Ergebnisse der AVS-Athletinnen und -Athleten.