Latsch: Neue Plimabrücke erhöht Sicherheit und Mobilität

Von: luk

Latsch – Am Freitag, 24. Juli, ist die neue Brücke über den Plimabach an der Landesstraße LS 90 nahe dem Gewerbegebiet von Latsch feierlich eröffnet worden. An der Eröffnungsfeier nahmen der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider, Bürgermeister Mauro Dalla Barba, Vertreter des Straßendienstes, Planer sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger teil.

Der Neubau sorgt für mehr Sicherheit und eine moderne Infrastruktur für die Verkehrsteilnehmenden. Die Bauarbeiten hatten am 20. Jänner begonnen und konnten zehn Tage vor dem vertraglich vorgesehenen Fertigstellungstermin abgeschlossen werden. Dadurch wurde die Brücke früher als geplant wieder für den Verkehr freigegeben und die Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger konnten etwas verkürzt werden.

“Mit der Erneuerung der Plimabrücke setzen wir die Modernisierung der rund 1700 Brücken fort, die vom Land Südtirol betreut werden. Investitionen in die Infrastruktur bedeuten mehr Sicherheit im Alltag – für Autofahrerinnen und Autofahrer, Landwirte und Fußgängerinnen und Fußgänger. Gleichzeitig gewährleisten sie zuverlässige Verbindungen und stärken die Entwicklung unserer Gemeinden und Regionen”, sagte Landesrat Daniel Alfreider.

Bürgermeister Mauro Dalla Barba erklärte: “Heute ist ein besonderer Tag für unsere Gemeinde. Nach Monaten der Bauarbeiten können wir die Brücke endlich ihrer Bestimmung übergeben. Eine Brücke ist weit mehr als ein Bauwerk aus Stahl und Beton. Sie verbindet Menschen, Ortsteile, Arbeitsplätze und Lebensräume. Sie schafft Begegnungen und ermöglicht gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung.”

Wichtige Maßnahme für die Verkehrssicherheit

Der Neubau ist Teil des Programms zur Überwachung und Instandhaltung der Straßeninfrastruktur des Landes. Dazu zählen rund 1700 Brücken entlang der Staats- und Landesstraßen Südtirols. Durch regelmäßige Kontrollen und standardisierte Verfahren werden die Prioritäten für notwendige Eingriffe festgelegt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Infrastruktur an aktuelle Anforderungen anzupassen. In der Prioritätenliste der vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2025 nahm die Brücke in Latsch den dritten Platz ein und galt damit als bedeutendes Sanierungsprojekt.

Die bisherige Brücke aus dem Jahr 1906 war als Stahlfachwerkkonstruktion errichtet worden, wie sie damals im Eisenbahnbau üblich war. Die Nutzungsdauer des Bauwerks war längst überschritten, zudem entsprach es hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität nicht mehr den Anforderungen des heutigen Verkehrs. Deshalb entschied sich das Land für einen vollständigen Neubau, um eine leistungsfähige und zuverlässige Infrastruktur für die kommenden hundert Jahre zu schaffen. Die neue Brücke ist weiterhin 26 Meter lang, die Fahrbahnbreite wurde jedoch von sieben auf zwölf Meter erweitert. Zudem verfügt das Bauwerk über einen neuen Gehsteig, wodurch sich die Nutzbarkeit für alle Verkehrsteilnehmenden deutlich verbessert.

“Die neue Brücke wurde auf Pfählen gegründet, die auch bei größeren Hochwasserereignissen die notwendige Stabilität gewährleisten. Das Tragwerk besteht aus einer modernen Stahl-Beton-Verbundkonstruktion”, erläutert der Direktor der Abteilung Straßendienst, Philipp Sicher.

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund zwei Millionen Euro. Davon entfallen 1,5 Millionen Euro auf die Bauarbeiten, die von der Firma C.T.S. GmbH unter Einbindung mehrerer Unternehmen aus dem Vinschgau ausgeführt wurden. Die Planung übernahm das Ingenieurbüro Pohl+Partner aus Latsch. Die Koordinierung des Projekts, die Bauleitung und die statische Abnahme erfolgten durch technisches Personal der Landesverwaltung.