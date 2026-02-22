Aktuelle Seite: Home > Sport > Nächster Milan-Ausrutscher bringt Inter Meistertitel näher
Es ist zum aus der Haut fahren: Milan-Trainer Allegri

Nächster Milan-Ausrutscher bringt Inter Meistertitel näher

Sonntag, 22. Februar 2026 | 20:42 Uhr
Es ist zum aus der Haut fahren: Milan-Trainer Allegri
APA/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI
Schriftgröße

Von: apa

Ein weiterer Umfaller des AC Milan hat den Stadtrivalen Inter Mailand dem italienischen Fußball-Meistertitel ein großes Stück näher gebracht. Milan unterlag am Sonntag zu Hause Parma mit 0:1 und liegt als erster Verfolger des Stadtrivalen bereits zehn Punkte zurück. Im Nachtragsspiel am Mittwoch gegen Como hatten die “Rossoneri” mit einem 1:1 ebenfalls Punkte abgegeben. Inter erfüllte seine Pflicht am Samstag mit einem 2:0 in Lecce.

In zwei Wochen steht in der Olympia-Stadt Mailand noch ein Derby auf dem Programm, in dem Milan im Kampf um den “Scudetto” wohl unter Siegzwang steht. Endgültig aus dem Rennen um eine erfolgreiche Titelverteidigung verabschiedet haben dürfte sich Meister SSC Napoli. Die Süditaliener verloren bei Atalanta Bergamo nach Führung 1:2. Nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg fehlen dem Tabellendritten auf Inter bereits 14 Zähler.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
79
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
64
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Rabensteiner unterstützt Petition
Kommentare
40
Rabensteiner unterstützt Petition
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Kommentare
40
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Kommentare
33
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 