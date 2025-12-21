Nächster Sieg für Rossi und Vancouver in NHL

Von: apa

Marco Rossi und die Vancouver Canucks haben ihren nächsten Sieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert. Im Penaltyschießen wurden am Samstag die Boston Bruins auswärts mit 5:4 besiegt, der Vorarlberger Rossi bekam knapp 24 Minuten Eiszeit und steuerte einen Assist bei. Das Shootout wurde zum Marathon, Liam Öhgren erzielte im siebenten Durchgang das einzige Tor. Schon in der regulären Spielzeit hatte er ein Tor und einen Assist verbucht.