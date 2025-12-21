Aktuelle Seite: Home > Sport > Nächster Sieg für Rossi und Vancouver in NHL
Rossi findet sich in Vancouver gut zurecht

Nächster Sieg für Rossi und Vancouver in NHL

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 04:46 Uhr
Rossi findet sich in Vancouver gut zurecht
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
Schriftgröße

Von: apa

Marco Rossi und die Vancouver Canucks haben ihren nächsten Sieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert. Im Penaltyschießen wurden am Samstag die Boston Bruins auswärts mit 5:4 besiegt, der Vorarlberger Rossi bekam knapp 24 Minuten Eiszeit und steuerte einen Assist bei. Das Shootout wurde zum Marathon, Liam Öhgren erzielte im siebenten Durchgang das einzige Tor. Schon in der regulären Spielzeit hatte er ein Tor und einen Assist verbucht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
98
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
38
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Kommentare
32
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Kommentare
31
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 