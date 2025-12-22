Napoli nach 2:0 gegen Bologna italienischer Supercup-Sieger

Von: APA/sda

SSC Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Fußball-Supercup gewonnen. Der Serie-A-Meister setzte sich am Montag im Finale im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna mit 2:0 durch. Der 28-jährige Brasilianer David Neres avancierte mit einem Doppelpack (39., 57.) zum Matchwinner. Napoli hatte im Halbfinale Titelverteidiger AC Milan bezwungen, Bologna mit Inter den zweiten Mailänder Topclub erst im Elfmeterschießen.