Aktuelle Seite: Home > Sport > Napoli nach 2:0 gegen Bologna italienischer Supercup-Sieger
Neres sorgte für die Schlagzeilen

Napoli nach 2:0 gegen Bologna italienischer Supercup-Sieger

Montag, 22. Dezember 2025 | 22:16 Uhr
Neres sorgte für die Schlagzeilen
APA/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE
Schriftgröße

Von: APA/sda

SSC Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Fußball-Supercup gewonnen. Der Serie-A-Meister setzte sich am Montag im Finale im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna mit 2:0 durch. Der 28-jährige Brasilianer David Neres avancierte mit einem Doppelpack (39., 57.) zum Matchwinner. Napoli hatte im Halbfinale Titelverteidiger AC Milan bezwungen, Bologna mit Inter den zweiten Mailänder Topclub erst im Elfmeterschießen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
74
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
43
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
37
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
33
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
25
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 