Nationale Winterspiele von Special Olympics in den Abruzzen

Von: luk

Bozen – Die diesjährigen Nationalen Winterspiele von Special Olympics, der Organisation für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, finden von Montag, 2. März, bis Freitag, 6. März, in den Abruzzen statt, wobei der Großteil der Bewerbe in Ovindoli ausgetragen wird.

“Unser Team wird wieder mit einer starken Mannschaft vertreten sein, sowohl im Ski Alpin als auch im Langlauf. Rund 50 Athletinnen und Athleten der Vereine Sport & Friends, der Lebenshilfe, des Sportclubs Meran sowie des Sportclubs Grole werden Südtirol bestens vertreten. Für Menschen mit Beeinträchtigung ist Sport mehr als nur Erfolg, er bedeutet Gemeinschaft und gibt eine wichtige Sinngebung. Gerade deshalb ist es uns ein Anliegen, möglichst viele Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung für die verschiedenen Sportarten, die Special Olympics bietet, zu begeistern”, so Martha Stocker, Präsidentin von Special Olympics Team Südtirol.

Vor der Verabschiedung in Bozen Süd gab Sportlandesrat Peter Brunner den Athletinnen und Athleten noch folgende Wünsche mit auf den Weg: „Mit eurem Einsatz zeigt ihr, wie Sport Menschen verbindet und besondere Erlebnisse schafft. Ich wünsche euch erfolgreiche Wettkämpfe, viele schöne Begegnungen und unvergessliche Momente im Zeichen der Gemeinschaft.“