NBA-Titelverteidiger Celtics sowie Warriors vor dem Aus

Von: APA/dpa

Titelverteidiger Boston Celtics steht im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor dem Aus. Der Vorjahres-Champion kassierte am Montag (Ortszeit) in New York bei den Knicks eine 113:121-Niederlage und liegt damit in der “best of seven”-Serie mit 1:3 zurück. Boston ist damit unter Zugzwang und muss die kommende Partie am Mittwoch daheim gewinnen. Ebenfalls 1:3 in Rückstand geraten sind die Golden State Warriors gegen die Minnesota Timberwolves.

Das Team aus Kalifornien, das erneut auf seinen verletzten Star Stephen Curry verzichten musste, verlor vor heimischem Publikum 110:117. Die Timberwolves, bei denen Julius Randle mit 31 und Anthony Edwards mit 30 Zählern glänzten, können in der Nacht auf Donnerstag die Halbfinal-Serie in der Western Conference vorzeitig mit einem Heimsieg beenden.

Die Celtics verspielten im Madison Square Garden einen 14-Punkte-Vorsprung und verloren obendrein Jayson Tatum. Der Star des Teams hatte sich im Schlussviertel offenbar ohne Gegnereinwirkung verletzt und wurde mit einem Rollstuhl in die Kabine gefahren. Ohne Tatum hatten die Celtics keine Chance mehr auf eine Aufholjagd im Finish. Mit 42 Punkten war er trotz vorzeitigem Aus der erfolgreichste Werfer der Partie, Jalen Brunson kam für die Knicks auf 39 Zähler.

Erster Pick im NBA-Draft für Dallas Mavericks

Die Dallas Mavericks haben unterdessen die Draft-Lotterie der NBA gewonnen und dürfen bei der Talentevergabe als Erste einen Spieler auswählen. Erwartet wird, dass das Team in einem Monat Cooper Flagg verpflichtet. Der 18-Jährige gilt als der beste verfügbare Spieler des Jahrgangs. Er müsste die großen Fußstapfen von Luka Doncic ausfüllen, den Dallas abgegeben hatte. Als Zweites auswählen dürfen die San Antonio Spurs, das dritte Team an der Reihe sind die Philadelphia 76ers.

NBA-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”): Eastern Conference: New York Knicks – Boston Celtics 121:113. Stand in Serie: 3:1; Western Conference: Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 110:117. Stand: 1:3