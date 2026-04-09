Aktuelle Seite: Home > Sport > Neo-ÖFB-Teamgoalie Wiegele verlängert in Pilsen bis 2029
Tormann-"Riese" Wiegele erneuerte seinen Vertrag bei Pilsen

Neo-ÖFB-Teamgoalie Wiegele verlängert in Pilsen bis 2029

Donnerstag, 09. April 2026 | 16:52 Uhr
Tormann-\
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: apa

Wenige Tage nach seinem Debüt für Österreichs Fußball-Nationalteam hat Florian Wiegele seinen Vertrag bei Viktoria Pilsen vorzeitig langfristig verlängert. Der 2,05 m große Torhüter unterschrieb beim tschechischen Europa-League-Starter bis 2029. “Florian arbeitet jeden Tag hart an sich und bestätigt das Potenzial, mit dem er zum Verein gekommen ist”, erklärte Pilsens Sportdirektor Martin Vozabal. Wiegeles vorheriger Kontrakt lief bis 2027.

Wiegele hat sich 2026 die Einserposition in Pilsen gesichert und zuletzt im WM-Test gegen Ghana für Österreichs A-Team debütiert. Davon habe er immer heimlich geträumt, nun sei dieser Traum wahr geworden, sagte Wiegele auch nun anlässlich seiner Vertragsverlängerung in Pilsen. Der 25-jährige Grazer darf sich Chancen ausrechnen, Teil des WM-Kaders bei der Endrunde in Nordamerika zu sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Kommentare
58
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Kommentare
56
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Kommentare
43
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
36
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Kommentare
36
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 