Neo-ÖFB-Teamgoalie Wiegele verlängert in Pilsen bis 2029

Von: apa

Wenige Tage nach seinem Debüt für Österreichs Fußball-Nationalteam hat Florian Wiegele seinen Vertrag bei Viktoria Pilsen vorzeitig langfristig verlängert. Der 2,05 m große Torhüter unterschrieb beim tschechischen Europa-League-Starter bis 2029. “Florian arbeitet jeden Tag hart an sich und bestätigt das Potenzial, mit dem er zum Verein gekommen ist”, erklärte Pilsens Sportdirektor Martin Vozabal. Wiegeles vorheriger Kontrakt lief bis 2027.

Wiegele hat sich 2026 die Einserposition in Pilsen gesichert und zuletzt im WM-Test gegen Ghana für Österreichs A-Team debütiert. Davon habe er immer heimlich geträumt, nun sei dieser Traum wahr geworden, sagte Wiegele auch nun anlässlich seiner Vertragsverlängerung in Pilsen. Der 25-jährige Grazer darf sich Chancen ausrechnen, Teil des WM-Kaders bei der Endrunde in Nordamerika zu sein.