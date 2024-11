Neue VSS/Raiffeisen Landesmeisterinnen gekÃ¼rt

Von: Ivd

Brixen – Für die Athletinnen galt es bei der VSS/Raiffeisen Mannschaftslandesmeisterschaft Sprung, Boden, Balken und Stufenbarren zu bewältigen. Die Nachwuchsturnerinnen aus Grund-, Mittel- und Oberschule wurden dabei in vier Kategorien eingeteilt, wobei immer die drei besten Wertungen pro Gerät und Mannschaft gezählt wurden.

Die größten Erfolge konnten die Nachwuchsturnerinnen des SC Meran verzeichnen. Sie sicherten sich gleich alle vier Goldmedaillen und dürfen sich seit Sonntag die neuen VSS/Raiffeisen Mannschaftslandesmeisterinnen nennen. Die Turnerinnen des Gastgebervereins SSV Brixen holten sich drei Silbermedaillen. Die Mannschaften aus Lana erturnten sich einen zweiten, einen dritten und einen fünften Platz, während die Athletinnen des SSV Bozen eine Bronzemedaille holen konnten.

„Wir haben heute starke Leistungen gesehen, vor allem aber viele strahlende Kinderaugen“, so VSS-Vorstandsmitglied Lidia Bernardi. Auch die VSS-Referentin für Turnen Elisabeth Ladurner fand lobende Worte für die jungen Turnerinnen: „Es ist wunderbar zu sehen, mit wieviel Elan und Ehrgeiz ihr alle diesen Sport lebt. Ich hoffe, ihr dass ihr euch auf in Zukunft so für das Turnen begeistern könnt.“