Neun Podestplätze für Karate Mühlbach

Von: luk

Mühlbach – Neun Podestplätze –drei Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaillen – hat Karate Mühlbach in der Gesamtwertung eines dreiteiligen Karate-Turniers gewonnen – ein Zeichen von Konstanz.

Gestern hat in Piombino Dese (PD) die dritte und finale Etappe eines dreiteiligen Karate-Turniers stattgefunden. Nach dieser dritten Etappe wird zusammengezählt – denn bei jeder dieser Etappen sammeln die Athleten Punkte, die für die Gesamtwertung dann entscheiden, ob man auf das Podest kommt. Diese Turnier-Form zeichnet vor allem eine Eigenschaft aus: Konstanz. Über drei Monate hinweg gilt es konstante Leistungen zu bringen, um möglichst viele dieser Punkte zu sammeln.

Kumite (Zweikampf)

Nach ihrem gestrigen Sieg hat sich Maria Peintner den obersten Podestplatz in der Gesamtwertung gesichert; für Norbert Öttl reichte gestern der dritte Platz, um in der Gesamtwertung ganz oben zu stehen.

Silber gewonnen haben in der Gesamtwertung Anna Gallmetzer und Jonas Malleier, die gestern beide nur das Finale verloren hatten.

Aufgrund des zweiten Platzes beim gestrigen Turnier hat Julia Mair in der Gesamtwertung den entscheidenden Schritt nach vorne gesetzt und durfte sich über die Bronzemedaille in der Gesamtwertung freuen.

Kata (Form-Wettkampf)

Eine Klasse für sich war Tobias Erschbaumer, der in der Gesamtwertung Gold für sich entscheiden konnte – mit 28 von 30 möglichen Punkten.

Als Führende nach der zweiten Etappe ist Greta Fischer gestern nach Piombino Dese gefahren, hat dort aber nur Platz vier erzielt und musste sich deshlab in der Gesamtwertung mit der Bronzemedaille zufriedengeben. Genauso auf den dritten Platz in der Gesamtwertung gekommen sind Julia Mair und Maria Peintner, die mit ihrem gestrigen zweiten Platz wichtige Punkte aufholen und das Podest erobern konnte.

“Wenn es bei 18 Athleten, die von Karate Mühlbach an diesem Turnier teilgenommen hatten, neun Medaillen in der Gesamtwertung gibt, darf mit großer Freude und Genugtuung auf diese drei intensiven Wettkampf-Monate zurückgeblickt werden; gleichzeitig dienten diese Turniere auch als Vorbereitung für den Italienpokal, den Saisonhöhepunkt für Farbgurte, der Anfang Mai ausgetragen wird”, so Martin Pezzei.

Weiterer Erfolg: Anna Gallmetzer gewinnt Bronze beim Youth Team Cup

49 Teams aus sechs Nationen haben am Samstag am „Youth Team Cup“ in Götzis (Vorarlberg) teilgenommen. Die 13-jährige Anna Gallmetzer von Karate Mühlbach hat gemeinsam mit zwei Athletinnen vom „Garda Karate Team“ Bronze gewonnen!

Der Youth Team Cup ist ein Team-Wettkampf, der im Round Robin System (jeder gegen jeden) ausgetragen wird. Dieses System bietet den Athleten die Möglichkeit, mehrere Wettkämpfe zu bestreiten. „Ideale Nachwuchsförderung schaut genauso aus“, zeigt sich Trainer Martin Pezzei begeistert.

Die Zuordnung der Gegner entscheiden die Schiedsrichter, die sich dabei an der Körpergröße der Athleten orientieren – auf den ersten Blick kein Vorteil für Anna, da sie die größte Athletin in ihrem Team war. Anna zeigte bereits in den Vorkämpfen gute Leistungen und konnte im Kampf um Bronze ihr volles Potential ausschöpfen. Ganz Karate Mühlbach hat sich gemeinsam mit dem Garda Karate Team über diese verdiente Bronze-Medaille gefreut.