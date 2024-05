New York Rangers vor Aufstieg ins NHL-Halbfinale

Die New York Rangers haben ihre Siegesserie im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL fortgesetzt und sind auf kürzestem Weg Richtung Halbfinale. Die Rangers besiegten am Donnerstag die Carolina Hurricanes mit 3:2 nach Verlängerung und gingen in der “Best of seven”-Serie mit 3:0 in Führung.

Die Mannschaft von Peter Laviolette, die in der ersten Runde die Washington Capitals in vier Spielen ausgeschaltet hat, feierte den siebenten Erfolg im siebenten Play-off-Match und kann am Samstag den Aufstieg ins Conference-Finale fixieren. In Raleigh waren Torhüter Igor Schesterkin mit 45 abgewehrten Torschüssen und Artemi Panarin mit seinem Siegtreffer in der 62. Minute die Matchwinner.

Die Dallas Stars mussten im Heimspiel gegen Colorado Avalanche nach einer 4:0-Führung noch zittern, stellten dank eines 5:3-Erfolgs aber auf 1:1 in der Serie. Die Stars steuerten nach zwei Dritteln und vier Treffern, allesamt mit Beteiligung von Roope Hintz (ein Tor, drei Assists), auf einen klaren Sieg zu. Die Gäste schafften aber bis zur 57. Minute den Anschluss, erst Esa Lindell beendete mit einem Treffer ins leere Tor 21 Sekunden vor Schluss ein mögliches Deja-vu. Dallas hatte im ersten Spiel einen 3:0-Vorsprung aus der Hand gegeben und mit 3:4 nach Verlängerung verloren.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Donnerstag (2. Runde/Conference-Semifinale, “best of seven”):

Western Conference: Dallas Stars – Colorado Avalanche 5:3 (Stand in der Serie: 1:1)

Eastern Conference: Carolina Hurricanes – New York Rangers 2:3 n.V. (Stand: 0:3)