Neymar unterzieht sich Knie-OP – WM nicht in Gefahr

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 10:14 Uhr
APA/APA/AFP/NELSON ALMEIDA
Von: APA/Reuters

Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich einer Meniskus-Operation unterzogen. Der Eingriff beim 33-Jährigen sei erfolgreich verlaufen, teilte Neymars Club FC Santos mit, ohne Details über die Ausfallsdauer zu nennen. Brasilianische Medien berichteten von einer Pause von rund einem Monat, demnach wäre die WM-Teilnahme des Ex-PSG-Stürmers nicht in Gefahr. Wegen vieler Verletzungen spielte Neymar, mit 79 Treffern Rekordtorschütze der “Selecao”, zuletzt 2023 für sein Nationalteam.

