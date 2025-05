NHL-Champion Florida Panthers wieder im Stanley-Cup-Finale

Von: APA/sda

Die Florida Panthers stehen in der National Hockey League zum dritten Mal in Folge im Stanley-Cup-Finale. Das Team aus Sunrise gewann die Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes 4:1. Den letzten Schritt zur neuerlichen Final-Teilnahme tat der Titelverteidiger am Mittwoch mit einem 5:3-Auswärtserfolg. Im Finale treffen die Panthers entweder wie im Vorjahr auf die Edmonton Oilers oder die Dallas Stars. Die Oilers führen in ihrer Halbfinal-Serie 3:1.

Die Hurricanes führten nach dem ersten Drittel dank Sebastian Aho 2:0. Der Finne erzielte seine Tore sechs und sieben in diesen Play-offs. Im zweiten Abschnitt drehten die Panthers mit drei Treffern ein erstes Mal das Ergebnis zu ihren Gunsten. Die Hurricanes schafften zwar nochmals den Ausgleich, auf das 4:3 von Carter Verhaeghe vermochten sie aber nicht mehr zu reagieren. Sam Bennett machte 54 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Die Panthers stehen zum vierten Mal im Stanley-Cup-Finale. Vor ihrem Triumph in der vergangenen Saison zogen sie zweimal den Kürzeren – vor zwei Jahren gegen die Vegas Golden Knights und vor 29 Jahren, sechs Jahre nach der Gründung der Franchise, gegen die Colorado Avalanche.

NHL-Ergebnis vom Mittwoch – Play-off, 3. Runde (“best of seven”), Eastern-Conference-Finale: Carolina Hurricanes – Florida Panthers 3:5 – Endstand in Serie: 1:4