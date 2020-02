Nicolò Fusaro Vize-Italienmeister im Stabhochsprung

Ancona – Nach der gestrigen Gold- und Bronzemedaille von Geherin Sara Buglisi und Weitspringerin Anna Menz, hat am Sonntag auch der Bozner Nicolò Fusaro bei der U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona im U23-Stabhochsprung die Silbermedaille gewonnen.

Südtirols Athleten kehren somit mit einem kompletten Medaillenset aus Ancona zurück. Mit einer Höhe von 4.95 m belegte das 21-jährige Aushängeschild vom Athletic Club 96 Bozen hinter Titelverteidiger Max Mandusic, der sich mit 5.35 m behaupten konnte, den ausgezeichneten zweiten Rang. Fusaro übersprang seine Höhe gleich beim ersten Versuch, scheiterte dann aber an 5.05 m. Der Bozner verbesserte zudem seine Hallen-Bestmarke um fünf Zentimeter. Das Podest komplettierte Jacopo Mussi, der ebenfalls auf 4.95 m kam, diese Höhe aber erst beim dritten Versuch übersprang.

Wie im Vorjahr ist Nathalie Kofler auch heuer wieder ganz knapp am Podest im U20-Stabhochsprung vorbeigeschrammt. Die Lananerin, die in 10 Tagen ihren 19. Geburtstag feiert, musste sich in Ancona erneut mit dem vierten Platz begnügen. Kofler übersprang 3.82 m, blieb dann aber drei Mal an 3.87 m hängen. Neue Italienmeisterin ist Monica Aldrighetti, die sich mit 4.07 m vor Laura Pirovano (3.92 m) und Giulia Valletti Borgnini (3.87 m) durchsetzen konnte.

Ansonsten gab es heute aus Südtiroler Sicht keine Top-Platzierungen mehr. U20-Dreispringerin Linda Maria Pircher aus Burgstall wurde 10. mit 11.89 m, die Meraner Kugelstoßerin Marie Gruber musste sich im U20-Bewerb mit dem 17. Rang begnügen.

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

U20 Herren

Weit: 6. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Bozen) 7.11

Staffel 4x100m: 12. Athletic Club 96 Bozen (Destiny Nkeonye, Sebastiano Conci, Gabriele Sireus, Nicola Paletti) 1:35.76

U20 Damen

Gehen 3km: 1. Sara Buglisi (SC Meran) 13:17.40

Weit: 8. Linda Maria Pircher (SV Lana) 5.62

Drei: 10. Linda Maria Pircher (SV Lana) 11.89

Stab: 4. Nathalie Kofler (SV Lana) 3.82

Kugel: 17. Marie Gruber (SC Meran) 10.18

U23 Herren

60m: 28. Kevin Giacomelli (Athletic Club 96 Bozen) 7.26

Stab: 2. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 4.95

U23 Damen

Weit: 3. Anna Menz (Atletica Firenze) 5.92