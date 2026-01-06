Aktuelle Seite: Home > Sport > Niederlagen für Neo-Österreicherin Potapova und V. Williams
Potapova verlor glatt in zwei Sätzen

Niederlagen für Neo-Österreicherin Potapova und V. Williams

Dienstag, 06. Januar 2026 | 09:45 Uhr
Potapova verlor glatt in zwei Sätzen
APA/APA/AFP PHOTO/PATRICK HAMILTON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Tennisprofi Anastasia Potapova hat ihr zweites Spiel als Österreicherin verloren. Die im Dezember eingebürgerte 24-Jährige war am Dienstag in der zweiten Runde des WTA500-Turniers in Brisbane gegen ihre frühere russische Landsfrau Diana Shnaider chancenlos und verlor 1:6,3:6. Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka fertigte in Brisbane in ihrem ersten Match des Jahres die Spanierin Cristina Bucsa in nur 48 Minuten 6:0,6:1 ab. Venus Williams startete mit einer Niederlage.

Die 45-jährige Williams unterlag beim Comeback auf der WTA-Tour im neuseeländischen Auckland der Polin Magda Linette mit 4:6,6:4,2:6, zeigte aber eine starke Leistung. Mit den Turnieren in Auckland und Hobart bereitet sich die siebenfache Grand-Slam-Siegerin auf die Australian Open vor. Für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne vom 18. Jänner bis 1. Februar hat Williams von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten.

Das Spiel in Auckland war Williams’ erstes Match seit ihrer Erstrundenniederlage bei den US Open im vergangenen August. Viel Lob erhielt die derzeitige Nummer 582 der Welt auch von ihrer zwölf Jahre jüngeren Gegnerin: “Schauen Sie sich das Niveau an, das sie gezeigt hat. Sie hat sich wirklich großartig bewegt”, sagte Linette nach der Partie.

Älteste Spielerin im Hauptfeld der Australian Open

Williams wird nach fünf Jahren ihr Australian-Open-Comeback feiern. Veranstalterangaben zufolge wird die 45-jährige US-Amerikanerin die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden ist. Gewonnen hat Williams die Australian Open noch nie. 2003 und 2017 verlor sie jeweils im Finale gegen ihre Schwester Serena.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
76
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
62
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
48
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
45
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
41
Wildcamper in Südtirol im Visier
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 