Niederlande zum WM-Start gegen Japan nach Führung nur 2:2

Von: apa

Die Niederlande sind zum Auftakt ihrer Fußball-WM-Mission nicht über ein Remis gegen Japan hinausgekommen. “Oranje” musste sich nach zweimaliger Führung im Topspiel der Gruppe F mit einem 2:2 (0:0) begnügen. Die Tore für den dreimaligen WM-Finalisten erzielten Kapitän Virgil van Dijk (51.) und Crysencio Summerville (64.). Für die Japaner schlugen vor 69.285 Zuschauern in Dallas der frühere LASK-Profi Keito Nakamura (57.) und im Finish Daichi Kamada (89.) zurück.

Oranje-Teamchef Ronald Koeman gab im Sturmzentrum wie erwartet Donyell Malen den Vorzug gegenüber Memphis Depay. Der Angreifer der AS Roma wurde bereits in der dritten Minute mit einem Schuss aus der Drehung vorstellig. Die Japaner überließen den in der Weltrangliste als Achter zehn Positionen vor ihnen liegenden Niederländern das Spiel, verteidigten aber diszipliniert. Goalie Zion Suzuki musste vor der Pause nur noch bei einem Kopfball von Malen eingreifen (34.). Auf der Gegenseite trafen Nakamura (43.) und Stürmer Ayase Ueda (45.) jeweils das Außennetz.

Drei Tore in 14 Minuten

Nach Seitenwechsel schlug erst Van Dijk zu. Der 34-Jährige platzierte seinen Kopfball nach Flanke von Ryan Gravenberch perfekt via Innenstange im langen Eck. Keine sechs Minuten später gelang Nakamura, 2023 für 12 Mio. Euro vom LASK zu Stade Reims gewechselt und damit der teuerste Verkauf der Linzer Clubgeschichte, mit einem verdeckten, leicht abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze der Ausgleich.

Noch vor der letzten Werbe- bzw. Trinkpause führten die Niederländer wieder: Summerville zog in Arjen-Robben-Manier vom rechten Strafraumeck zur Mitte und versenkte den Ball platziert im langen Eck. Für den 24-Jährigen von Premier-League-Absteiger West Ham United war es im dritten Länderspiel der erste Treffer. Suzuki verhinderte mit einer Parade gegen Cody Gakpo für die Japaner Schlimmeres (73.). Der eingewechselte Depay war für ein hartes Einsteigen mit der Schulter gegen Shogo Taniguchi mit Gelb gut bedient (83.).

Ausgleich per abgelenktem Kopfball

“Oranje” geriet im Finish etwas unter Druck – und fing sich nach einem Corner noch den Ausgleich ein. Der eingewechselte Koki Ogawa, der in den Niederlanden bei NEC Nijmegen spielt, köpfelte seinen Teamkollegen Kamada an. Den abgefälschten Ball konnte Goalie Bart Verbruggen nicht mehr bändigen. “Es ist eine kollektive Sache. Leider haben wir nicht gewonnen, aber das werden wir im nächsten Spiel nachholen”, versprach Van Dijk. “Hoffentlich sind dann noch mehr Oranje-Shirts im Stadion zu sehen.”

Die Unterstützung der reisefreudigen niederländischen Fans war schon in Dallas groß. Der nächste Ausflug führt sie am Samstag nach Houston. Dann ist ihr seit 1994 in 17 WM-Gruppenspielen in Folge ungeschlagenes Team gegen Schweden gefordert. Für die Japaner geht es in Monterrey gegen Tunesien weiter.