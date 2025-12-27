Aktuelle Seite: Home > Sport > Nigeria erreicht als zweites Team Afrika-Cup-Achtelfinale
Topstar Osimhen brachte Nigeria in Führung

Nigeria erreicht als zweites Team Afrika-Cup-Achtelfinale

Samstag, 27. Dezember 2025 | 23:11 Uhr
Topstar Osimhen brachte Nigeria in Führung
APA/APA/AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT
Schriftgröße

Von: APA/sda/Reuters

Nigeria steht beim Fußball-Afrika-Cup in Marokko als zweites Team nach Ägypten vorzeitig im Achtelfinale. Die “Super Eagles” retteten am Samstagabend in Fes nach 3:0-Führung gegen Tunesien ein knappes 3:2 über die Zeit und sind damit nach zwei von drei Gruppenspielen nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Die Tore des Favoriten erzielten Stürmerstar Victor Osimhen (44.), Wilfred Ndidi (50.) und Ademola Lookman (67.).

Auch Tunesien hat in Gruppe C noch alle Chancen. Ein Unentschieden zum Abschluss gegen Tansania reicht zum Weiterkommen. Sadio Mane bescherte dem Senegal durch seinen Ausgleichstreffer in der 69. Minute ein 1:1 gegen DR Kongo. Beide Teams halten in Gruppe D bei vier Punkten, sind aber noch nicht weiter.

