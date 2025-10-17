Aktuelle Seite: Home > Sport > Norris sichert sich Bestzeit im Austin-Training
Freitag, 17. Oktober 2025 | 20:42 Uhr
Von: apa

Lando Norris hat das Formel-1-Grand-Prix-Wochenende im texanischen Austin mit einer Trainingsbestzeit eröffnet. Der McLaren-Pilot war bei zeitweise über 30 Grad Celsius Außentemperatur auf dem Circuit of The Americas 0,255 Sekunden schneller als der Deutsche Nico Hülkenberg im Sauber. Die drittschnellste Runde drehte im einzigen Training am Freitag WM-Leader Oscar Piastri im zweiten McLaren. Anschließend steht die Sprint-Qualifikation (23.30 Uhr MESZ/live ORF 1) am Programm.

Fernando Alonso fuhr in seinem Aston Martin auf den vierten Platz, Weltmeister Max Verstappen kam mit seinem Red Bull auf Rang fünf. Singapur-Sieger George Russell war als Siebenter der bessere der beiden Mercedes-Fahrer, unmittelbar dahinter landete sein Ex-Teamkollege Lewis Hamilton im Ferrari. Dessen Teamrivale Charles Leclerc war mit 2,786 Sek. Rückstand Letzter.

McLaren hat rechnerisch bereits die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewonnen. In der Fahrerwertung liegt Piastri 22 Punkte vor Norris. Das Stallduell war zuletzt in Singapur durch einen harten Zweikampf der beiden neu angeheizt worden. Theoretisch hat angesichts von 63 Punkten Rückstand auch Verstappen noch Chancen, die WM neuerlich für sich zu entscheiden.

