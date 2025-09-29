Norwegens Fußball-Verbandschefin für Israels Ausschluss

Von: APA/Reuters

Nach dem türkischen fordert nun auch Norwegens Fußballverband den Ausschluss Israels aus internationalen Fußball-Wettbewerben. “Wir setzen uns derzeit dafür ein, dass Sanktionen gegen Israel verhängt werden. Wir sind der Meinung, dass dies notwendig ist, um die Regeln einzuhalten”, meinte Verbandspräsidentin Lise Klaveness am Montag in einem norwegischen Podcast. “Persönlich denke ich, dass, wenn Russland ausgeschlossen ist, auch Israel ausgeschlossen werden sollte.”

Die UEFA will nach übereinstimmenden Berichten in dieser Woche über eine Suspendierung Israels abstimmen. Norwegen trifft in der WM-Qualifikation am 11. Oktober in Oslo auf Israel. Mit einem Heimsieg sind die bisher makellosen Norweger bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr dabei. Klaveness, die auch im UEFA-Exekutivkomitee sitzt, meinte dazu: “Es ist zunächst einmal unglaublich schwierig, gegen ein Land zu spielen, in dessen Zusammenhang das Wort Genozid fällt. Denn schließlich sind es immer noch ihre Flagge und ihre Nationalhymne, die präsentiert werden.”

Israel liegt in der WM-Quali-Gruppe I der UEFA hinter Norwegen und Italien auf Platz drei. Israels Regierung sieht sich wegen des Vorgehens im Gazakrieg weltweit mit Kritik konfrontiert.