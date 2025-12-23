Aktuelle Seite: Home > Sport > Norweger Bakken verstirbt während Biathlon-Camps in Italien
Sivert Guttorm Bakken im Frankreich-Weltcup wenige Tage vor seinem Tod

Norweger Bakken verstirbt während Biathlon-Camps in Italien

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 19:12 Uhr
Sivert Guttorm Bakken im Frankreich-Weltcup wenige Tage vor seinem Tod
APA/APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE
Von: apa

Der norwegische Spitzen-Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist zu Wochenbeginn während eines Trainingscamps am Lavaze-Pass in Italien verstorben. Der 27-Jährige war in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Le Grand-Bornand in Frankreich war Bakken u.a. Fünfter im Sprint geworden. Beim Saisonauftakt in Östersund hatte er die Ränge vier, sieben und neun erreicht, im Gesamtweltcup scheint er als fünftbester Norweger auf Position 13 auf.

Bakken hatte beim Weltcup-Saisonfinale 2021/22 im Massenstart von Oslo seinen ersten und einzigen Weltcupsieg und damit auch gleich die “kleine Kristallkugel” geholt. Durch eine im selben Jahr erlittene Herzmuskelentzündung und eine folgende Operation war er lange Zeit außer Gefecht, ehe er zu Beginn der vergangenen Saison sein internationales Comeback gab. Ende Jänner kürte er sich zum Sprint-Europameister, nun arbeitete er auf die Nominierung für die Olympischen Spiele hin. Den Hochfilzen-Weltcup Mitte Dezember musste er wegen einer Erkältung auslassen.

