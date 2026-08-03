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Erster großer Triumph für Sigrid Ytterhus Haugset

Norwegerin Haugset gewinnt nach 88-km-Solo 3. Tour-Etappe

Montag, 03. August 2026 | 18:35 Uhr
Erster großer Triumph für Sigrid Ytterhus Haugset
APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
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Sigrid Ytterhus Haugset hat die dritte Etappe der Tour de France der Frauen nach einer langen Solofahrt für sich entschieden. Die norwegische Radrennfahrerin gewann das 156,5 km lange Teilstück von Genf nach Poligny und verwies mit 1:24 Minuten Vorsprung die Belgierin Lotte Kopecky auf den zweiten Platz. Die drittplatzierte Niederländerin Marianne Vos hatte bereits 2:48 Min. Rückstand. Mit ihrem ersten Sieg auf einer Grand Tour eroberte Haugset auch das Gelbe Trikot.

Die 27-jährige Skandinavierin (Uno-X Mobility) hatte bei Kilometer 68 aus einer Fluchtgruppe heraus attackiert. Haugset brachte in der Folge die Führung über die restlichen 88 km ins Ziel und löste an der Klassementspitze Lorena Wiebes (SD Worx) ab. Die Niederländerin verlor mehr als 20 Minuten. Wiebes’ Teamkollegin Valentina Cavallar, die nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christina Schweinberger die einzige verbliebene Österreicherin im Tour-Feld ist, kam mit 6:23 Minuten Rückstand als 56. ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt Cavallar als 47. 6:50 Minuten hinter Haugset, die ihrerseits nun mehr als zwei Minuten Vorsprung auf die ersten Konkurrentinnen hat.

Am Dienstag folgt ein 21 km langes Einzelzeitfahren von Gevrey-Chambertin nach Dijon. Die fünfte Tour de France Femmes endet am Sonntag in Nizza.

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