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Julian Schöberl (2. von links) rudert für den Oxford-Achter

Oberösterreicher Schöberl tritt für Oxford im “Boat Race” an

Dienstag, 31. März 2026 | 12:18 Uhr
Julian Schöberl (2. von links) rudert für den Oxford-Achter
APA/APA/AFP/TOBY SHEPHEARD
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Von: apa

Der legendäre Oxford-Achter setzt am Ostersamstag im 171. Ruder-Duell mit Cambridge auf Mühlviertler Power: Julian Schöberl vom WSV Ottensheim ist für das Team der englischen Elite-Universität, die “Dark Blues”, ausgewählt worden, wie der heimische Ruderverband am Dienstag mitteilte. “Für mich geht ein Traum in Erfüllung”, sagte der 29-jährige Schöberl. Er ist erst der dritte Österreicher, der beim traditionsreichen “Boat Race” auf der Themse in London antritt.

Schöberl setzte sich in mehreren Ausscheidungsrennen, an denen mehr als 700 Oxford-Studenten teilgenommen hatten, durch. Der Vizeweltmeister im Leichtgewichts-Einer von 2025 folgt damit Alexander Leichter und Clemens Auersperg nach, die 2015 bzw. 2016 an dem weltberühmten Ruderrennen teilgenommen hatten – allerdings für den Rivalen aus Cambridge. Auersperg trug sich damals in die Siegerliste ein, mit Schöberl könnte dies nun erstmals einem Österreicher für Oxford gelingen.

Seit 1829 treten die Ruderer der beiden Elite-Unis gegeneinander an, seit 1927 gibt es auch ein Frauenrennen. 250.000 Schaulustige verfolgen jedes Jahr das Duell auf dem “Championship Course” über 4,25 Meilen (6,8 km) vom Flussufer aus. Im Vorjahr ging der Sieg an Cambridge, das auch insgesamt mit 88 Triumphen bei 81 Niederlagen und einem Unentschieden führt.

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