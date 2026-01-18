Aktuelle Seite: Home > Sport > Obmann in Bansko Weltcup-Zweiter in Olympiadisziplin RTL
Obmann in Bansko Weltcup-Zweiter in Olympiadisziplin RTL

Sonntag, 18. Januar 2026 | 13:08 Uhr
APA/APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER
Von: apa

Der Kärntner Fabian Obmann hat am Sonntag beim Snowboard-Parallel-Riesentorlauf in Bansko den Sieg nur knapp verpasst. Der 29-Jährige musste sich in Bulgarien erst im großen Finale dem Lokalmatador Terwel Zamfirow um 15 Hundertstel beugen. Samstag-Triumphator Benjamin Karl schied im Viertelfinale gegen den Bulgaren Radoslaw Jankow aus. Im Frauenbewerb der Olympiadisziplin scheiterte Martina Ankele als einzige im Achtelfinale stehende Österreicherin früh.

Obmann besiegte im Viertelfinale seinen Teamkollegen Alexander Payer, im Halbfinale bezwang er den Deutschen Yannik Angenend. Im Duell um seinen zweiten Weltcupsieg nach einem Slalom 2023 in Berchtesgaden hatte er gegen Zamfirow zwar das Nachsehen, durfte sich aber über seinen ersten Podestplatz des Olympiawinters freuen. Die zweifache Saisonsiegerin Sabine Payer war in Bulgarien nicht am Start. Sie greift kommende Woche beim Heimweltcup auf der Simonhöhe wieder ins Renngeschehen ein.

