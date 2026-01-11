Aktuelle Seite: Home > Sport > Odor als 1.500-m-Vierter knapp an EM-Bronze vorbei
Gabriel Odor über 1.500 m EM-Vierter

Odor als 1.500-m-Vierter knapp an EM-Bronze vorbei

Sonntag, 11. Januar 2026 | 15:07 Uhr
Gabriel Odor über 1.500 m EM-Vierter
APA/APA/ORANGE PICTURES/ÖESV/Archivbild/ANDRE WEENING
Von: apa

Der Tiroler Gabriel Odor hat bei den Europameisterschaften im Eisschnelllauf auf den Einzelstrecken über 1.500 m als Vierter die Bronzemedaille um nur 0,21 Sekunden verpasst. In 1:46,82 Minuten musste er am Sonntag in Tomaszow Mazowiecki im vorletzten von zehn Paaren dem Niederländer Tim Prins den Vortritt im Duell und auch im Streben nach dem Podest lassen. Gold ging in 1:46,08 an den Norweger Peder Kongshaug, Silber in 1:45,50 an den Polen Wladimir Semirunniy.

Mit Alexander Farthofer wurde in 1:47,35 Min. der zweite Österreicher im Feld Siebenter, der Tiroler war am Vortag über 5.000 m Sechster geworden. Odor wie Farthofer sind am EM-Finaltag in Polen am späten Nachmittag auch noch im Massenstart im Einsatz, zudem laufen Anna Molnar und Ignaz Gschwentner auf Sprintstrecken.

