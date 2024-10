Ödegaard fehlt Norwegen gegen Österreich – Haaland Kapitän

Von: apa

Norwegens Fußball-Nationalteam muss in den nächsten beiden Nations-League-Partien kommenden Donnerstag zu Hause gegen Slowenien und am 13. Oktober in Linz gegen Österreich ohne Kapitän Martin Ödegaard auskommen. Der Mittelfeldmann von Arsenal hatte sich vor einem Monat beim 2:1-Heimsieg gegen das ÖFB-Team am Knöchel verletzt. An seiner Stelle werde Stürmerstar Erling Haaland die Norweger als Kapitän aufs Feld führen, gab Teamchef Ståle Solbakken bereits im Voraus bekannt.

Ödegaard fehlt im 23-köpfigen Aufgebot, könnte dem Teamcamp laut Solbakken aber einen Besuch abstatten. Manchester-City-Jungstar Oscar Bobb ist nach einem im August erlittenen Beinbruch ebenfalls noch kein Thema. “Es wäre naiv zu sagen, dass das keine Bedeutung hat”, sagte Solbakken über die hochkarätigen Ausfälle. Die 35-minütige Phase nach Ödegaards Verletzung habe man im Heimspiel gegen Österreich aber mit 1:0 gewonnen. “Es ist also nicht so, dass wir glauben, dass wir es ohne ihn nicht schaffen würden.”