Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖEHV-Team verliert gegen Tschechien mit 0:4 erneut
Goalie David Kickert verhinderte weitere Gegentreffer

ÖEHV-Team verliert gegen Tschechien mit 0:4 erneut

Freitag, 24. April 2026 | 20:17 Uhr
Goalie David Kickert verhinderte weitere Gegentreffer
APA/APA/AFP/Archivbild/JONATHAN NACKSTRAND
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer hat auch den zweiten WM-Test gegen Tschechien innerhalb von 24 Stunden mit vier Toren Unterschied verloren. Dem 1:5 am Donnerstag in Wien folgte tags darauf in Jihlava ein 4:0 (1:0,1:0,2:0)-Heimsieg des siebenfachen Weltmeisters. David Tomasek (18.), Michael Spacek (28., 46./PP) und Marcel Marcel (57.) erzielten die Treffer.

“Die Tschechen waren wie schon in Wien die deutlich bessere Mannschaft”, sagte ÖEHV-Teamchef Roger Bader. “Das ist eine Mannschaft, die um die Medaillen spielt, wir spielen um den Klassenerhalt. Wir waren 60 Minuten am Verteidigen. Wir kamen kaum dazu, irgendwelche Offensive zu kreieren. Wir konnten aber vom erhöhten Tempo und der Intensität profitieren. Das sind wir nicht gewohnt. Daher war es eine gute Trainingswoche.” Der Schweizer lobte Goalie David Kickert. “Ohne ihn wäre das Resultat noch höher gewesen.”

Bader gönnte unter anderem Benjamin Nissner, im ersten Aufeinandertreffen Center der ersten Linie, eine Pause. In den noch drei Wochen bis zum WM-Auftakt am 15. Mai in der Schweiz bleiben den Österreichern drei weitere Testspiele, um sich in WM-Form zu bringen – am Donnerstag und Samstag nächster Woche in Zell/See bzw. München gegen Deutschland sowie am 9. Mai in Klagenfurt gegen Slowenien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Kommentare
67
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Schon 18 Wölfe in Nationalpark in Abruzzen vergiftet
Kommentare
33
Schon 18 Wölfe in Nationalpark in Abruzzen vergiftet
Trauriger Vergleich am Stilfser Joch
Kommentare
30
Trauriger Vergleich am Stilfser Joch
Robin: “Hier läuft etwas schief”
Kommentare
29
Robin: “Hier läuft etwas schief”
“Man hat uns nie gefragt”
Kommentare
29
“Man hat uns nie gefragt”
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 