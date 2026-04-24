ÖEHV-Team verliert gegen Tschechien mit 0:4 erneut

Von: apa

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer hat auch den zweiten WM-Test gegen Tschechien innerhalb von 24 Stunden mit vier Toren Unterschied verloren. Dem 1:5 am Donnerstag in Wien folgte tags darauf in Jihlava ein 4:0 (1:0,1:0,2:0)-Heimsieg des siebenfachen Weltmeisters. David Tomasek (18.), Michael Spacek (28., 46./PP) und Marcel Marcel (57.) erzielten die Treffer.

“Die Tschechen waren wie schon in Wien die deutlich bessere Mannschaft”, sagte ÖEHV-Teamchef Roger Bader. “Das ist eine Mannschaft, die um die Medaillen spielt, wir spielen um den Klassenerhalt. Wir waren 60 Minuten am Verteidigen. Wir kamen kaum dazu, irgendwelche Offensive zu kreieren. Wir konnten aber vom erhöhten Tempo und der Intensität profitieren. Das sind wir nicht gewohnt. Daher war es eine gute Trainingswoche.” Der Schweizer lobte Goalie David Kickert. “Ohne ihn wäre das Resultat noch höher gewesen.”

Bader gönnte unter anderem Benjamin Nissner, im ersten Aufeinandertreffen Center der ersten Linie, eine Pause. In den noch drei Wochen bis zum WM-Auftakt am 15. Mai in der Schweiz bleiben den Österreichern drei weitere Testspiele, um sich in WM-Form zu bringen – am Donnerstag und Samstag nächster Woche in Zell/See bzw. München gegen Deutschland sowie am 9. Mai in Klagenfurt gegen Slowenien.