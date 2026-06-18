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Puntigam und Co. kennen ihre Gegnerinnen

ÖFB-Frauen in erster WM-Play-off-Runde gegen Kosovo

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 13:44 Uhr
Puntigam und Co. kennen ihre Gegnerinnen
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Österreichs Fußball-Frauen treffen im Oktober in der ersten Play-off-Runde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien auf den Kosovo. Teamchef Lars Söndergaard warnte nach der Auslosung am Donnerstag in Nyon davor, den Weltranglisten-85. zu unterschätzen. Sollte die ÖFB-Auswahl das Duell in Hin- und Rückspiel für sich entscheiden, würde man Ende November/Anfang Dezember im Kampf um die WM-Teilnahme gegen Israel oder die Schweiz antreten.

In der ersten Phase waren die Österreicherinnen in ihrem A-Liga-Pool hinter dem fix qualifizierten Gruppensieger Deutschland und Norwegen sowie vor Slowenien Dritte geworden. Damit sicherte man sich einen Play-off-Platz. Gegen die in einer Liga-C-Gruppe auf Rang eins gelandeten Kosovarinnen tritt das ÖFB-Team um Kapitänin Sarah Puntigam im Zeitraum 7. bis 13. Oktober zunächst auswärts an. Das entscheidende Rückspiel geht vor Heimpublikum über die Bühne.

Ein Länderspiel gegen den Kosovo, in der aktuellen Weltrangliste 62 Plätze hinter Österreich, hat es bisher noch nie gegeben. “Mit dem Kosovo treffen wir auf eine recht junge Fußballnation. Aber wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Sie haben ihre Gruppe vor Kroatien gewonnen, das ist schon eine starke Leistung. Wir haben großen Respekt vor den Kosovarinnen, werden sie sehr ernst nehmen. Ich glaube trotzdem, dass wir als Favorit in die Spiele gehen”, sagte Söndergaard.

Im Erfolgsfall wäre zwischen 26. November und 5. Dezember Israel oder die Schweiz der Zweitrundengegner. “In Runde zwei würde uns ein schweres Los erwarten, egal wer sich durchsetzt. Ein Nachbarschaftsduell gegen die Schweiz wäre natürlich reizvoll, das wären zwei ausgeglichene Duelle auf Augenhöhe. Mit ihren starken Leistungen zuletzt, vor allem bei der Heim-EURO haben sie wieder Begeisterung für den Frauen-Fußball in der Schweiz ausgelöst”, so Söndergaard.

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