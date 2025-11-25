ÖFB-Team bei WM-Auslosung wie etwa Kroatien in Lostopf 2

Von: APA/dpa

Österreichs Fußball-Nationalteam wird bei der Auslosung für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada am 5. Dezember (18.00 Uhr) in Washington aus Topf zwei gezogen. Nach ungewöhnlich langer Wartezeit machte der Weltverband (FIFA) das Prozedere für die große Los-Show im John F. Kennedy Center am Dienstag bekannt. Damit fallen für die ÖFB-Elf Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador und Australien als mögliche Gegner weg.

Im besten Topf befinden sich neben den drei Gastgebern auch Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien und Deutschland. Der dritte Topf wird gebildet mit Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien und Südafrika. Für die europäischen Play-off-Kandidaten wie Italien oder Dänemark wurde von der FIFA doch keine neue Setzregel eingeführt, wie zuletzt spekuliert worden war. Sie landen daher nur in Topf vier, wären daher wohl die schwierigste Aufgabe unter den vermeintlich leichtesten Gegnern.

Eine Neuerung ist, dass Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien, falls sie Gruppensieger werden, frühestens im Finale gegeneinander spielen werden. Duelle mit Frankreich und England sind erst im Halbfinale möglich, sofern diese Teams auch Gruppenerster werden. Nationen der gleichen Konföderation können nicht in eine Gruppe kommen, Ausnahme ist Europa, da sind zwei Teams erlaubt. Das 48 Teams umfassende Turnier startet am 11. Juni und endet am 19. Juli.

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, ÖSTERREICH, Australien

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA-Play-off A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina), UEFA-Play-off B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien), UEFA-Play-off C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo), UEFA-Play-off D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland), FIFA-Play-off 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo), FIFA-Play-off 2 (Bolivien, Suriname, Irak)