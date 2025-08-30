Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Teamspieler Cham leihweise von Trabzonspor zu Slavia
ÖFB-Teamspieler Cham leihweise von Trabzonspor zu Slavia

Samstag, 30. August 2025 | 21:58 Uhr
APA/APA/AFP/ROMAIN PERROCHEAU
Von: apa

Muhammed Cham ist am Samstag leihweise vom türkischen Club Trabzonspor zum tschechischen Champions-League-Starter Slavia Prag gewechselt. Der Vertrag gilt vorerst für ein Jahr, der tschechische Fußball-Meister besitzt danach eine Kaufoption. Bei Trabzonspor hatte es der 24-jährige Offensivspieler auf 38 Pflichtspiele gebracht, dabei gelangen ihm auch sechs Tore und zehn Assists. Zuvor war er auch schon in Frankreich und Dänemark bei Auslands-Engagements im Einsatz.

“Muhammed ist noch ein junger Spieler, der sich in hochkarätigen Wettbewerben durchgesetzt hat. Er hat regelmäßig gepunktet, Tore geschossen und Vorlagen gegeben. Er hat kreative Lösungen in der Endphase, weiß aber auch, wo er sich verbessern will. Wir schätzen auch seinen Charakter”, sagte Slavia-Sportdirektor Jiří Bílek. Der noch bis Sommer 2028 an Trabzonspor gebundene Cham selbst verlautete, das rot-weiße Trikot von Slavia von Fotos und Videos gekannt zu haben. “Ich habe mir immer gesagt, dass ich dieses Trikot mit dem Stern gerne tragen würde. Jetzt trage ich es, das ist ein besonderes Gefühl.”

Er komme zu einer “guten” Mannschaft. “Die Anzahl der Nationalspieler im Kader sagt viel über Slavia aus”, betonte Cham, der sich auch als “großer Fan” des tschechischen Trainers Jindrich Trpisovsky outete. Da er aktuell nur auf Abruf im Kader des ÖFB-Nationalteams, für das er bisher fünfmal gespielt hat, aufscheint, kann er sich in der anstehenden Länderspielpause voll darauf fokussieren, sich beim neuen Club einzuleben. Österreich trifft in der WM-Quali am 6. September in Linz (20.45 Uhr/live Servus TV) auf Zypern und am 9. September in Zenica (20.45 Uhr/live ORF 1) auf Bosnien-Herzegowina.

