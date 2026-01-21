ÖFB-Teamspieler Posch vor leihweisem Wechsel nach Mainz

Von: apa

Fußball-Nationalspieler Stefan Posch steht vor einer Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Der 28-jährige Verteidiger soll sich leihweise bis Saisonende dem Abstiegskandidaten FSV Mainz anschließen. Für Mittwoch war ein Medizincheck angesetzt. Diesbezügliche Medienberichte decken sich mit APA-Informationen. Sky berichtete von einer bereits erfolgten Einigung mit Poschs aktuellem Club Como und seinem Stammverein Bologna, bei dem der Steirer noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Posch soll demnach für sechs Monate ohne Kaufoption an Mainz verliehen werden. Der Abwehrspieler war 2022 nach 109 Bundesliga-Partien in Deutschland für die TSG Hoffenheim nach Italien gewechselt. Mit Bologna schaffte er es 2024 in die Champions League, im Frühjahr 2025 war er aber bereits an den Ligarivalen Atalanta Bergamo verliehen. Kurz vor Transferschluss Anfang September folgte ein weiterer leihweiser Wechsel samt an Bedingungen geknüpfter Kaufverpflichtung zu Como.

Beim ambitionierten Club von Trainer Cesc Fabregas kam Posch im Herbst allerdings nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz. Der Rechtsverteidiger stand in drei Ligaspielen in der Startformation, in einem einzigen spielte er durch. In Mainz dürfte sich der 49-fache Internationale im Hinblick auf die WM im Sommer in Nordamerika mehr Einsatzzeit erwarten. Mit seinem ÖFB-Teamkollegen Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig sind dort zwei Landsleute beschäftigt. Den FSV plagen als Tabellenvorletzten Abstiegssorgen.