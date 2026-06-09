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Arnautovic trainiert wieder

ÖFB-Training mit Arnautovic, ohne Grillitsch

Dienstag, 09. Juni 2026 | 22:24 Uhr
Arnautovic trainiert wieder
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Marko Arnautovic ist am Dienstag wieder ins Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft eingestiegen. Der ÖFB-Rekordspieler hatte die Montag-Einheit in Santa Barbara wegen leichter Knieprobleme ausgelassen. Dafür fehlte am Dienstag Florian Grillitsch – der Braga-Profi ist aber nicht verletzt, sondern wurde laut ÖFB-Angaben mit Blick auf seine erst kürzlich überwundene Muskelverletzung geschont. Ansonsten war der komplette Kader mit von der Partie.

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