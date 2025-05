ÖHB-Männer bei EM 2026 gegen Deutschland, Spanien, Serbien

Von: apa

Österreichs Handball-Männer-Nationalteam trifft bei der EM vom 15. Jänner bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen in Gruppe A auf Deutschland, Spanien und Serbien. Das hat die Auslosung am Donnerstag in Herning ergeben. In Herning werden auch die Partien dieser Gruppe ausgetragen. Die ÖHB-Männer hatten am vergangenen Sonntag in Graz mit einem 34:33 gegen die Schweiz beim Abschied von Teamchef Ales Pajovic das EM-Ticket gelöst.

In der EM-Quali ging es auch gegen Deutschland, die Matches endeten 26:26 (heim) und 26:31 (auswärts). Für das heimische Team ist es die fünfte EM-Teilnahme in Folge, zuletzt reichte es 2024 zu Rang acht.