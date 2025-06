ÖLV-Rekorde durch Kingley und 4×400-Mixed bei Team-EM

Von: apa

Österreichs Leichtathletik-Team hat am Sonntag zum Abschluss der Team-EM der 2. Division souverän den Klassenerhalt geschafft. Herausragend war bei über 30 Grad in Maribor Endiorass Kingley, der im Dreisprung mit 16,85 Metern den 37 Jahre alten österreichischen Rekord von Alfred Stummer um 28 Zentimeter verbesserte und gewann. Enzo Diessl gewann die 110 m Hürden in 13,31 Sek. und Diskus-Star Lukas Weißhaidinger steuerte mit Rang zwei und 64,88 m auch viele Punkte bei.

Einen weiteren ÖLV-Rekord lieferten Niklas Strohmayer-Dangl, Helene Vogl, Andreas Wolf und Caroline Bredlinger im letzten Bewerb über 4 x 400 m in der Mixed-Staffel. Die neue Bestmarke lautet 3:20,62. Carina Reicht wurde über 5.000 m in 15:53,7 Min. Dritte.

Kingley jubelte über die Auslöschung des Uraltrekords im Dreisprung. “Das war so ein geiler Wettkampf, gleich zweimal über dem alten Rekord ist Wahnsinn. Ich bin einfach nur glücklich, es endlich geschafft zu haben”, sagte der 23-jährige, gebürtige Österreicher mit nigerianischem Hintergrund.

Weißhaidinger verfehlt 65-m-Ziel nur knapp

Im Diskusbewerb war der lokale Topstar Kristjan Ceh (SLO) für Weißhaidinger außer Reichweite, der Slowene schleuderte das Arbeitsgerät auf 68,16 m. Der Vize-Europameister überzeugte aber mit einer konstanten Serie und steigerte sich im fünften Versuch auf 64,88 m. “Ziel war es, sich von Versuch zu Versuch zu steigern, das ist sehr gut gelungen. Schade, dass sich die 65 m nicht ausgegangen sind, das war mein Ziel. Aber ich habe gut gepunktet fürs Team, das zählt heute”, sagte der Oberösterreicher.

ÖLV-Sportkoordinatorin Beate Taylor bilanzierte voller Freude. “Wir haben hier unglaubliche zwei Tage erlebt. Es hat richtig Spaß gemacht, das Team zu unterstützen und zu begleiten. Drei Rekorde sind natürlich unglaublich, dazu noch die vielen PB ́s und SB ́s (persönliche und Saisonbestleistungen, Anm.).”