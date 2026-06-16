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Österreich bestreitet Auftakt im weiten Oval von Santa Clara

Österreich startet gegen Neuling Jordanien in die WM

Dienstag, 16. Juni 2026 | 22:27 Uhr
Österreich bestreitet Auftakt im weiten Oval von Santa Clara
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam gibt am Mittwoch (6.00 Uhr MESZ) nach 28 Jahren Pause sein Comeback auf der großen WM-Bühne. Die ÖFB-Auswahl gilt in Santa Clara bei San Francisco gegen Jordanien als klarer Favorit. Ein Sieg über den WM-Neuling würde bereits vor den weiteren Gruppe-J-Partien gegen Argentinien und Algerien einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale bedeuten.

“Wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels, dass es richtungsweisend ist, und genauso werden wir es auch angehen”, sagte Teamchef Ralf Rangnick. In Österreichs Startelf ist unter anderem die Frage offen, wer den verletzten Christoph Baumgartner ersetzt. Als Kandidaten gelten Carney Chukwuemeka, Paul Wanner oder Sasa Kalajdzic. Letzterer präsentierte sich in den ÖFB-Trainings in starker Form und ist daher wohl auch ein Kandidat für die Rolle als Solospitze.

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