Österreicher-Siege in NHL – Penalty-Goldtor von Rossi

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 05:36 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREGORY SHAMUS
Von: apa

Beide österreichischen NHL-Legionäre haben am Montag ihre Spiele in der nordamerikanischen Eishockey-Liga gewonnen. Der Kärntner Marco Kasper und seine Detroit Red Wings gewannen dank eines Last-Minute-Treffers auswärts 3:2 das Duell mit den Maple Leafs in Toronto. Der Vorarlberger Marco Rossi erzielte im Penaltyschießen (Shootout) das Goldtor zum 4:3 im Heimspiel seiner Minnesota Wild gegen die Los Angeles Kings.

Das Team von Marco Kasper behielt auswärts nur knapp die Oberhand: Mason Appleton erzielte 45 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegestreffer. Damit wurden die Maple Leafs nur zwei Tage nach dem 6:3-Heimsieg neuerlich von Detroit geschlagen. Detroit ging durch Kapitän Dylan Larkin im Powerplay (19.) und James van Riemsdyk (45.) 2:0 in Führung, Matthew Knies (48.) und Calle Jarnkrok (54.) schafften für die Maple Leafs den Gleichstand. Trotz 40:15 Torschüssen ging Toronto aber neuerlich als Verlierer vom Eis, weil der im Sommer engagierte Appleton erstmals für Detroit traf.

Wild gaben Spiel nach 3:0-Führung fast aus der Hand

Ungewöhnlich verlief das Spiel von Marco Rossis Minnesota Wild. Im ersten Drittel zog das Heimteam durch drei Powerplay-Tore innerhalb von 90 Sekunden davon, wobei Rossi beim ersten den Assist beisteuerte. Die Torschützen waren Jared Spurgeon (15.), Kirill Kaprizov und Matt Boldy (jeweils 17.). Auf ein torloses zweites Drittel folgte im Schlussdrittel der Gegenschlag der Gäste, die durch Kevin Fiala (44.) und Quinton Byfield (47.) auf 2:3 verkürzten und nur 46 Sekunden vor dem Spielende durch Adrian Kempe den Ausgleich erzielten.

Es folgte eine torlose Verlängerung, und auch im Penaltyschießen vergaben jeweils die ersten drei Schützen beider Teams. Als letzter Schütze seines Teams trat Marco Rossi an und erzielte einen Treffer. Die Kings konnten dem nichts mehr entgegensetzen: Andrei Kuzmenko scheiterte als letzter Schütze an Wild-Goalie Jesper Wallstedt.

